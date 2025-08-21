HomeCalabria

Paura all’alba a Catanzaro per uno scontro tra due auto: tre i feriti, un uomo incastrato nell’abitacolo

L'incidente si è verificato intorno alle ore 6 su Viale Emilia, nella zona sud-est della città e ha coinvolto un’Audi RS3 e una Fiat Uno. I feriti trasferiti in ospedale. Traffico temporaneamente chiuso

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Questa mattina, intorno alle ore 6, si è verificato a Catanzaro, su Viale Emilia, nella zona sud-est della città, un incidente che ha coinvolto due auto: un’Audi RS3 e una Fiat Uno. Il bilancio è di tre feriti: i due conducenti e il passeggero dell’Audi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno estratto dall’abitacolo il conducente della Fiat Uno, rimasto incastrato a causa dell’impatto, per poi affidarlo al personale SUEM 118, insieme all’altro conducente e al passeggero dell’Audi per le prime cure e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera.

In un secondo momento i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli, per via della presenza di carburante riversato sulla sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bimba morta in grembo all’Annunziata, la Procura di Cosenza ha disposto l’autopsia

Area Urbana
COSENZA - Una donna in gravidanza seguita dall’ospedale Annunziata di Cosenza, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia alla Questura per aver perso la...
Pasquale Tridico M5S

Regionali, Rifondazione Comunista appoggia Tridico: «Occasione per un reale cambiamento in Calabria»

Calabria
COSENZA - "La candidatura di Pasquale Tridico è un'occasione per un reale cambiamento in Calabria. Per competenze e sensibilità sociale Tridico può costruire una...

Morano Calabro, il centro storico si trasforma in un regno magico con “Il borgo...

Provincia
MORANO CALABRO (CS) - Da venerdì 22 a domenica 24 agosto Morano Calabro si trasforma in un palcoscenico diffuso, scenario ideale per l'evento "Il...
Praia a Mare incendio hotel

Praia a Mare, paura per un principio di incendio in un albergo. Clienti evacuati...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - Quando il fumo denso ha iniziato a invadere l'hotel si è temuto il peggio, ma per fortuna si è...
Galleria-Santomarco-Paola-Cosenza-foto-Minasi

Alta Velocità, Minasi: «La Calabria svolta con il maxi investimento sul nodo Paola-Cosenza»

Provincia
COSENZA - «L'iter per il raddoppio della galleria "Santomarco" entra nella fase decisiva: con l'aggiudicazione del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37043Area Urbana22266Provincia19763Italia7999Sport3846Tirreno2894Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Bimba morta in grembo all’Annunziata, la Procura di Cosenza ha disposto...

COSENZA - Una donna in gravidanza seguita dall’ospedale Annunziata di Cosenza, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia alla Questura per aver perso la...
Pasquale Tridico M5S
Calabria

Regionali, Rifondazione Comunista appoggia Tridico: «Occasione per un reale cambiamento in...

COSENZA - "La candidatura di Pasquale Tridico è un'occasione per un reale cambiamento in Calabria. Per competenze e sensibilità sociale Tridico può costruire una...
Provincia

Morano Calabro, il centro storico si trasforma in un regno magico...

MORANO CALABRO (CS) - Da venerdì 22 a domenica 24 agosto Morano Calabro si trasforma in un palcoscenico diffuso, scenario ideale per l'evento "Il...
Provincia

La cicogna bianca torna a nidificare in Calabria e sceglie il...

COSENZA - Si è conclusa la stagione riproduttiva della cicogna bianca in Calabria. che scelto ancora una volta il territorio del Cosentino per dare...
Calabria

Gioiosa Jonica, trovato cadavere tra le vie del centro storico. Indagini...

GIOIOSA IONICA (RC) - È giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Questa mattina un ritrovamento, tra una delle stradine del centro storico, che ha...
Calabria

Regionali, Tridico dice sì alla candidatura in Calabria. La conferma di...

ROMA - Il tema delle regionali in Calabria è caldo anche nella politica nazionale di queste settimane. Le coalizioni sono al lavoro per proporre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA