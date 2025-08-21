Paura all’alba a Catanzaro per uno scontro tra due auto: tre i feriti, un uomo incastrato nell’abitacolo

- Advertisement -

CATANZARO – Questa mattina, intorno alle ore 6, si è verificato a Catanzaro, su Viale Emilia, nella zona sud-est della città, un incidente che ha coinvolto due auto: un’Audi RS3 e una Fiat Uno. Il bilancio è di tre feriti: i due conducenti e il passeggero dell’Audi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno estratto dall’abitacolo il conducente della Fiat Uno, rimasto incastrato a causa dell’impatto, per poi affidarlo al personale SUEM 118, insieme all’altro conducente e al passeggero dell’Audi per le prime cure e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera.

In un secondo momento i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli, per via della presenza di carburante riversato sulla sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.