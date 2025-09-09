HomeCalabria

Paura a Crotone: container in fiamme e tre esplosioni in un’area di smaltimento rifiuti – VIDEO

Una squadra sta ancora operando per la bonifica e la messa in sicurezza dove è scoppiato l'incendio, partito da alcune sterpaglie

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – I vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenuti in via Amedeo Avogadro difronte ex zona industriale per un incendio di sterpaglie. All’arrivo sul posto, le fiamme, per il forte vento, si erano propagate all’interno del recinto di una ditta di smaltimento rifiuti e impresa portuale, interessando alcuni container e lambendo dei mezzi da cantiere, camion, cisterne, un rullo compressore ed alcuni rimorchi.

Vista l’entità dell’incendio ed il numero di mezzi all’interno del recinto si è fatto intervenire altro personale operativo e mezzi per un impegno totale di due autobotti, due autopompa, una autoscala, 2 mezzi boschivi ed il funzionario di servizio per un totale di quindici unità. Durante le operazioni di spegnimento ci sono state tre esplosioni, dovuto a bombole di gas infiammabile, avvenute all’interno del container interessato dalle fiamme, una di queste ha fatto cedere la parete del container. Non si registrano feriti sul posto, una squadra sta ancora operando per la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

v

Calabrese: «M5S e Pd contro i droni anti-incendi e rifiuti, adesso sono nel programma...

Calabria
CATANZARO - "L'uso dei droni in Calabria, nel contesto del monitoraggio ambientale e della repressione degli incendi, promosso dal presidente Occhiuto all'interno dell'operazione 'Tolleranza...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza

Cosenza, verso la riapertura del parcheggio di via Aldo Moro: manca solo il via...

Area Urbana
COSENZA - "Non appena AMACO ha comunicato la cessazione del servizio di gestione della struttura di via Aldo Moro ho immediatamente inviato una comunicazione...
virus_sinciziale_neonati

Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale per la tutela...

Area Urbana
COSENZA - "Il  Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria,  Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per...
l'avv.ta Annamaria Bernardini De Pace

Siti sessisti: avv. Bernardini de Pace, «avanti con una class action, chiederemo risarcimenti»

Italia
MILANO - Una battaglia legale per restituire dignità, rispetto e giustizia alle donne vittime di una delle forme più subdole e devastanti di violenza...
Francesco_Nikolas_Chiara_Pino-Insegno

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a Catena’

Provincia
COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37281Area Urbana22398Provincia19876Italia8029Sport3865Tirreno2940Università1462
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

v
Calabria

Calabrese: «M5S e Pd contro i droni anti-incendi e rifiuti, adesso...

CATANZARO - "L'uso dei droni in Calabria, nel contesto del monitoraggio ambientale e della repressione degli incendi, promosso dal presidente Occhiuto all'interno dell'operazione 'Tolleranza...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza
Area Urbana

Cosenza, verso la riapertura del parcheggio di via Aldo Moro: manca...

COSENZA - "Non appena AMACO ha comunicato la cessazione del servizio di gestione della struttura di via Aldo Moro ho immediatamente inviato una comunicazione...
virus_sinciziale_neonati
Area Urbana

Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale...

COSENZA - "Il  Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria,  Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per...
Francesco_Nikolas_Chiara_Pino-Insegno
Provincia

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a...

COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...
psicologi-a-scuola
Calabria

Un adolescente su due in difficoltà: in Calabria al via sportelli...

LAMEZIA TERME (CZ) - Con l'avvio dell'anno scolastico parte il nuovo progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà di inserimento dedicato agli...
Palazzetto dello Sport Donnici
Area Urbana

Palazzetto dello sport di Donnici, dopo lunghi anni sarà demolito e...

COSENZA - "Sarà abbattuto e ricostruito ex novo il Palazzetto dello Sport di Donnici". E' quanto afferma  Franz Caruso, approfondendo la notizia annunciata questa...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA