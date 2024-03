Pasquetta con gli amici: è tempo di barbecue. Trucchi per una grigliata salutare e gustosa

COSENZA – Stai pensando di trascorrere la Pasquetta sulle nostre bellissime montagne, in campagna ma anche in città pranzando in giardino con amici e parenti? Hai voglia di preparare un barbecue di carne perfetto? Trascorrere del tempo con gli amici intorno alla “brace” è un’esperienza culinaria e sociale che porta gioia e allegria. Le grigliate sono un modo perfetto per riunirsi, ritrovarsi e condividere. Ecco perché l’arte del barbecue non è solo quella nel saper cucinare la carne, ma sta tutta nell’atmosfera conviviale che si crea intorno ad esso. Ma un barbecue può essere anche salutare.

La Preparazione del barbecue

Una grigliata di successo inizia con una pianificazione accurata. Prima di tutto, assicurati di avere tutti gli ingredienti necessari. Scegli una varietà di carne verdure e condimenti per soddisfare i gusti di tutti i tuoi ospiti. Prepara marinature e salse in anticipo per consentire loro di sviluppare pienamente il loro sapore. Mentre prepari gli alimenti, pensa anche all’ambiente. Organizza un’area confortevole con sedie e tavoli e sistema il barbecue in modo da non dare fastidio ai tuoi amici. Crea un’atmosfera accogliente con luci decorative, musica e giochi da giardino per intrattenere gli ospiti mentre aspettano che la griglia sia pronta.

La Grigliata

Una volta che tutto è pronto, è il momento di accendere il fuoco e iniziare la grigliata. Assicurati di avere un carbone di qualità o un barbecue a gas ben preparato per garantire una cottura uniforme e controllata. Quando la griglia è calda, inizia a cucinare le tue prelibatezze. Ricorda di girare frequentemente gli alimenti per evitare di bruciarli e assicurarti che siano cotti uniformemente. Sperimenta con diverse marinature e condimenti per creare piatti unici e deliziosi. Coinvolgi i tuoi ospiti nella preparazione, consentendo loro di personalizzare le proprie grigliate secondo i loro gusti. Una volta che tutti gli alimenti sono stati grigliati alla perfezione, è il momento di sedersi e gustare il frutto del tuo lavoro. Disponi tutto su un buffet e lascia che i tuoi ospiti si servano liberamente. Accompagna il pasto con bevande fresche e rinfrescanti.

Alcuni suggerimenti:

Marinatura: Utilizza marinature a base di erbe fresche, spezie e oli sani come olio d’oliva o olio di semi di girasole. Questo non solo aggiungerà sapore, ma aiuterà anche a tenere le carni umide durante la cottura.

Scegli le verdure: Prepara un’ampia varietà di verdure per grigliare insieme alla carne. Peperoni, zucchine, funghi, cipolle e melanzane sono ottime opzioni. Le verdure grigliate aggiungono colore, sapore e sostanze nutritive al pasto.

Evita le salse pronte: Molte salse e condimenti pronti contengono elevate quantità di zucchero e sale. Prepara le tue salse utilizzando ingredienti freschi e sani come pomodori freschi, aglio, erbe e limone.

Attenzione alle porzioni: Controlla le porzioni per evitare di mangiare troppo. Una buona regola è assicurarsi che almeno metà del piatto sia composta da verdure.

Grigliare con moderazione: Evita di bruciare gli alimenti sulla griglia, poiché questo può generare composti nocivi. Cuoci lentamente e girati spesso gli alimenti per assicurarti che siano cotti uniformemente senza carbonizzarli.

Scelta del pane: Opta per pane integrale o pane ai cereali anziché pane bianco. Puoi anche preparare panini fatti in casa usando farine integrali o farine alternative.

Barbecue salutare

I giardini profumano di pietanze cotte alla brace e delle risate di indimenticabili pomeriggi fra amici passate all’insegna del divertimento e della buona cucina. Ma per buona cucina intendiamo anche cucina sana? La questione dei benefici o danni per la salute dei cibi cucinati così è da tempo al centro del dibattito scientifico-nutrizionistico. Oggi proveremo a darvi alcuni consigli su come organizzare un barbecue più salutare possibile senza rinunciare al gusto. La griglia è un metodo di cottura che raggiunge temperature elevatissime. È ormai risaputo che il calore eccessivo elimina gran parte delle sostanze nutritive degli alimenti, ne altera la struttura organica e, senza le dovute attenzioni, può trasformarle in pericoli per la salute. Ma questo non ci impedisce di poter godere di ottime grigliate.

I trucchi per grigliare in modo salubre

Basta seguire alcuni importanti accorgimenti. Il primo è quello di limitare il consumo di carne alla griglia, in favore del pesce e delle verdure. Limitare la carne non significa però escluderla totalmente. Basterà trattarla in maniera adeguata. Prima di mettere la carne sulla griglia, marinatela con rosmarino e vino rosso. Alcune recenti ricerche hanno dimostrato che gli antiossidanti delle erbe aromatiche e del vino hanno la capacità di ridurre le sostanze nocive prodotte durante la cottura.

Un procedimento che renderà le vostre pietanza ancora più gustose e saporite: lo sa bene il campione di poker sportivo Chris Moneymaker, durante un’intervistam ha presentato la propria ricetta esclusiva di barbecue. Una ricetta sullo stile del barbecue alla Memphis che prevede un trattamento speciale per la carne e una marinatura importante. La marinatura perfetta è composta da olio d’oliva, succo di limone e erbe aromatiche.

Un composto in cui andrà apposta la carne e che dovrà stare in frigo per mezz’ora prima della cottura. Così intrisa, la carne svilupperà meno ammine eterocicliche, sostanze tossiche che derivano proprio dalla grigliatura. Cercate sempre di lasciare tra la brace e la griglia una distanza di almeno 40 centimetri per evitare che il cibo entri in contatto con la fiamma. La soluzione migliore è quella di avere un barbecue profondo per disporre la brace ai lati e non sotto il cibo.

In linea di massima per cuocere una bistecca di manzo alta 2-3 cm (lo spessore migliore) ci vogliono 7 minuti per una cottura al sangue e qualcuno in più se la preferite ben cotta. Stessi tempi anche per il maiale.

Per gli spiedini e il pollo il periodo il tempo sale a 20-30 minuti mentre per il pesce – da predisporre sulla griglia intero e con le squame – il tempo di cottura è intorno ai 15 minuti. Le verdure dovranno essere ridotte e tagliate a vostro piacimento e cotte a fuoco moderato o indiretto. L’unica verdura da lasciare intera è il pomodoro.