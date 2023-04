Pasqua: la statua della Madonna rischia di cadere durante la processione

SAN CALOGERO (VV) – Momenti di apprensione nel giorno di Pasqua a San Calogero, centro del Vibonese alle pendici del Poro, durante la cerimonia della “Affrontata“, tradizionale processione religiosa della statua della Madonna e di quella di San Giovanni Battista per le strade del paese.

Uno dei portatori della statua della Madonna infatti ha improvvisamente perso l’equilibrio scivolando a causa forse di una stoffa presente sulla strada e facendo pericolosamente inclinare l’effigie che per pochi centimetri non ha impattato con il terreno solo grazie al pronto riflesso degli altri portatori che sono riusciti in extremis ad evitare il peggio. L’episodio si è verificato davanti agli occhi di centinaia di persone accorse sul posto per assistere alla rappresentazione della resurrezione del Cristo e l’incontro con la Vergine.