Parte lo studio clinico sulla longevità in Calabria: è possibile partecipare come volontari

REGGIO CALABRIA – Continua nell’area di Reggio Calabria il primo grande studio clinico della Fondazione Valter Longo, un’iniziativa che sta suscitando interesse a livello internazionale tanto che ne ha parlato in maniera approfondita anche il “National Geographic”.

La fase di arruolamento dei pazienti è attiva e ai pazienti viene offerta l’opportunità di essere seguiti gratuitamente da nutrizionisti esperti della Fondazione Valter Longo e, in questo modo, di contribuire

alla ricerca scientifica cercando di migliorare la propria salute e quella delle generazioni future.

LO SCOPO DELLO STUDIO

Lo scopo di questo ambizioso studio è, infatti, di testare l’efficacia della Dieta della Longevità come “Jolly terapeutico” nella prevenzione dei principali fattori di rischio, incidenza e progressione di

patologie croniche e non trasmissibili quali diabete, cancro, malattie cardiovascolari e

neurodegenerative.

LA CALABRIA

La scelta della Calabria, terra di centenari e con record di longevità nel passato, è emblematica. Infatti, come molte aree del Mediterraneo, in Calabria si assiste tra la popolazione a un aumento della presenza di sovrappeso, obesità, cancro, ipertensione, diabete e altre malattie, causati principalmente da uno stile di vita e da abitudini alimentari non sani e lontani da quelli tradizionali.

La Fondazione chiede il supporto della popolazione e dei media nella diffusione di informazioni riguardo questo studio, al fine di procedere e finalizzare l’importante attività di arruolamento di 500 pazienti e raggiungere risultati fondamentali per la salute della popolazione nel presente e nel futuro.

I PARTECIPANTI DELLO STUDIO CLINICO

Lo studio prevede la suddivisione casuale dei partecipanti in 3 gruppi per una durata di 6 mesi.

1. il primo gruppo seguirà la Dieta della Longevità, incluso un ciclo di dieta mima-digiuno ogni

tre mesi;

2. il secondo gruppo si sottoporrà solo alla dieta mima-digiuno ogni tre mesi;

3. al terzo gruppo verranno fornite raccomandazioni per un’alimentazione sana basata sulle

linee guida italiane o internazionali. I partecipanti del terzo gruppo avranno poi l’opportunità di seguire un programma nutrizionale basato sulla Dieta della Longevità per altri sei mesi. Per i/le residenti dell’Area di Reggio Calabria:

Per partecipare VOLONTARIAMENTE E GRATUITAMENTE allo studio,

scrivete a varapodio@fondazionevalterlongo.org, tel. +39 350 95 22377

oppure visitate la pagina https://www.fondazionevalterlongo.org/studio-clinico-dellafondazione-valter-longo/

Per informazioni riguardo la Dieta della Longevità e la dieta mima-digiuno, visitate il sito

della Fondazione Valter Longo Onlus www.fondazionevalterlongo.org.