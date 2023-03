Parte la protesta per le vittime del naufragio di Cutro: oltre 5mila partecipanti

CUTRO (KR) – E’ partito il corteo “Fermare la strage subito” promosso da Rete Asilo ed al quale hanno aderito decine di associazioni, partiti, sindacati e movimenti, per protestare contro le morti di migranti in mare dopo il naufragio del barcone nelle acque antistanti Steccato di Cutro e nel quale ci sono state 74 vittime accertate tra le quali molti bambini.

Dietro la croce realizzata con i legni della barca che si è infranta su una secca, ci sono almeno 5.000 persone provenienti da tutto il centro sud ed anche da regioni del nord. All’avvio del corteo c’è stato anche un battibecco con una signora che da un balcone inveiva contro i manifestanti, alcuni dei quali le hanno risposto cantando Bella ciao. Tra i partecipanti anche l’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano.

Il corteo, contrariamente a quanto era stato previsto in un primo momento, non si concluderà sul lungomare di Steccato di Cutro, ma arriverà sino in spiaggia. I manifestanti si recheranno in un tratto ad alcune centinaia di metri a nord del luogo dove è avvenuta la tragedia e deporranno una corona di fiori sulla spiaggia.

La croce realizzata con i resti della barca naufragata ha aperto il corteo della manifestazione e verrà portata a turno dai manifestanti lungo tutto il percorso. Intanto, i giornalisti che in queste due settimane hanno seguito gli sviluppi della vicenda, hanno deciso di partecipare alla manifestazione di oggi indossando un pass che riproduce quello della giornalista afghana Amarkhel Torpekai deceduta nel naufragio.

Una corona di fiori in spiaggia

Il corteo “Fermare la strage subito” promosso oggi a Cutro, è giunto sulla spiaggia di Steccato di Cutro ad alcune centinaia di metri dal luogo del naufragio. I sindaci di numerosi comuni, non solo del crotonese – c’è anche quello di Catanzaro Nicola Fiorita – hanno deposto una corona e fiori lungo il tratto di arenile. Indossano una fascia bianca al braccio in segno di lutto per i bambini morti nel naufragio, 30 con la bambina di 5-6 anni recuperata stamani e 21 nella fascia d’età tra 0 e 12 anni.