Paper Week, anche in Calabria la campagna dedicata al riciclo di carta e cartone

COSENZA – Dall’8 al 14 aprile torna per la Paper Week, campagna informativa nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

Per una settimana, in ogni regione numerosi eventi animeranno un ricco palinsesto di attività dedicate ai cittadini che potranno farsi una “cultura” su carta e cartone imparando cosa succede dopo il cassonetto, come avviene il riciclo e l’importanza di far bene la raccolta differenziata. Raccolta differenziata dei materiali cellulosici che in Calabria ha ampi margini di miglioramento: la media pro-capite si attesta sopra i 50 kg/ab/a, un risultato che può essere incrementato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo facendo leva su una maggiore consapevolezza del valore di carta e cartone e imparando a differenziare senza errori.

Paper Week in Calabria: da Ricicloaperto ai Paperweeker

Nata per diffondere le buone pratiche incentivando quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone, con la Paper Week torna RicicloAperto: in Calabria, 7 impianti apriranno le porte a circa 1.700 studenti per spiegare e mostrare dal vivo le diverse fasi del ciclo del riciclo. Visite guidate che consentiranno anche di ripassare le regole per differenziare correttamente carta e cartone evitando – ad esempio – materiali estranei e appiattendo le scatole prima del conferimento.

Gli impianti aperti in Calabria:



– Rende: Calabra Maceri E Servizi Spa Impianto di recupero

– Rossano: Ecology Green Srl Impianto di recupero

– Rossano: Ecoross Srl Impianto di recupero

– Santa Domenica Talao: M.I.A. Impianto di recupero

– Rende: RiMuseum Museo

– Lamezia Terme – Ecosistem Impianto di recupero

– Marina di Gioiosa Jonica (Rc) – Circular Factory Impianto di recupero

Paper Week Challenge

“Formazione” e “divertimento” sono le parole chiave di un altro appuntamento di richiamo: la Paper Week Challenge. Un quiz in diretta streaming – ogni giorno da lunedì 8 a venerdì 12 aprile alle 19:00 – in cui squadre di cittadini si sfideranno sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone. Si gioca e si può vincere: in palio, un montepremi complessivo di 500 euro (100 euro al giorno).