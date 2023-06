Panettone Summer Edition, il calabrese Saccomando conquista la Coppa del Mondo

PESCHIERA DEL GARDA (VE) – La Calabria sul podio della prima edizione della Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition, il miglior panettone decorato. La giuria popolare ha proclamato vincitore il panettone di Alessandro Saccomando – “Casa Mastroianni” di Lamezia Terme, nel corso dell’evento che si è svolto sabato 17 giugno a Peschiera del Garda (Verona).

Il panettone di Alessandro Saccomando è stato farcito con gelato al cioccolato a latte, sorbetto di pera william rossa e zenzero, semifreddo alla vaniglia del Madagascar, bagnato con una bagna al maraschino e vaniglia.

Il panettone farcito dal vicentino Giuseppe Zerbato, “Il gelataio Valdagno”, è stato il primo classificato del concorso. Il secondo classificato è stato Roberto Galligani della “Casa del gelato” di Albenga (Savona) e al terzo posto si è classificato Gabriele Fiumara di “California Cafè” (Sant’Alessio Siculo, Messina). Il miglior panettone decorato decretato dalla giuria popolare è stato quello di Alessandro Saccomando di “Casa Mastroianni”.

Durante la serata sono stati serviti oltre 180 chili di gelato con i gusti proposti dai candidati e servite più di 2.000 coppette al numeroso pubblico italiano e straniero che ha potuto gustare il miglior gelato italiano.

I maestri gelatieri in gara si sono confrontati con il panettone del maestro Iginio Massari che hanno decorato e farcito con gelato, sorbetto e semifreddo. Per tutta la serata, condotta da Irene Colombo, i concorrenti sono saliti sul palco coordinati da Eugenio Morrone e a decretare il vincitore è stata una giuria composta da Luciana Polliotti, giornalista e storica del gelato; Angelo Musolino, presidente Conpait; Roberto Rinaldini, membro di Relais Dessert; Emanuela Balestrino, giornalista esperta in gelateria; Angelo Grasso, maestro gelatiere; e dal presidente di giuria Iginio Massari, presidente Apei. I giurati hanno giudicato il miglior abbinamento e valutato l’estetica del prodotto, la corretta temperatura di degustazione combinata con il panettone e la farcitura, la pulizia del taglio e la struttura interna oltre che il gusto.

“Il panettone e il gelato sono sicuramente due dei prodotti d’avanguardia del ricco patrimonio culinario italiano e non hanno eguali nel resto del mondo. Da qui nasce l’idea di realizzare un concorso estivo che unisse queste due eccellenze – spiega il maestro Giuseppe Piffaretti –. Il panettone si abbina molto bene a diversi gusti di gelato e di sorbetto ed è stato davvero stimolante vedere la scelta dei gelatieri in gara. Organizzando la versione Summer Edition abbiamo voluto contribuire a sdoganare il panettone anche in estate, abbinandolo al suo prodotto principe: il gelato”.