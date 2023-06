Padre e figlio aggrediti e picchiati, quattro Daspo ‘Willy’ per altrettanti giovani

VIBO VALENTIA – I fatti risalgono alla notte di sabato 20 maggio. Un cittadino aveva richiesto l’intervento della Polizia dopo essere stato aggredito insieme al figlio 113 poiché era stato aggredito, insieme al figlio, da un gruppo di ragazzi con l’utilizzo di spranghe di ferro. Grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Vibo è stata ricostruita la dinamica dei fatti ed è emerso che per un futile diverbio durante la serata in un bar, un gruppo composto da quattro persone, ha organizzato e messo in atto una spedizione punitiva presso l’abitazione del ragazzo con cui era occorsa la lite.

I quattro, si sono armati di spranghe in ferro e giunti sotto l’abitazione delle vittime le hanno aggredite colpendole con pugni e con le mazze. Emessi nei loro confronti i Daspo Willy per la durata di anni 2.

«Daspo Willy»

E’ una misura di prevenzione personale di competenza dell’autorità provinciale di Pubblica sicurezza, la cui disciplina è stata integrata nel dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma). Il decreto prevede che nei confronti delle persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento o nelle immediate vicinanze, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore possa vietare loro l’accesso in dette aree.