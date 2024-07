Otto mila chili di cocaina importati dalla Colombia, confiscati beni a 9 persone

CATANZARO – Sono stati confiscati 8mila chili di cocaina provenienti dalla Colombia. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza dl Catanzaro, su disposizione della Procura Generale di Catanzaro, ha dato esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello dl Catanzaro, divenuta irrevocabile, a seguito di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. In base ad essa é stata disposta la confisca di beni mobili, Immobili, quote societarie, complessi aziendali, autoveicoli e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro, nei confronti di 9 soggetti. Sono tutti condannati in via definitiva (con pene variabili da 4 anni e 8 mesi di reclusione a 17 anni e 4 mesi di reclusione) per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina dalla Colombia.

I destinatari del provvedimento erano coinvolti nell’operazione “Stammer“, condotta dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G. I. C. 0. ) di Catanzaro, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito della quale nel 2017 vennero eseguite misure cautelari nei confronti di 68 persone.

Le indagini hanno individuato una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riferibile a soggetti appartenenti o contigui alle cosche “Pititto-Prostamo-Iannello” di Mileto (VV) e “Tiarè-Gasparro-Gestionale” di San Gregorio d’Ippona (VV), che aveva organizzato l’importazione dalla Colombia di 8000 kg di cocaina (sequestrati nel porto di partenza grazie alla collaborazione con le Autorità Colombiane) e l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di marijuana dall’Albania.