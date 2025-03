Otto marzo: un convegno per affrontare le sfide della farmacia moderna e il futuro della professione

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – L’8 marzo presso il T Hotel di Lamezia, si terrà il convegno “L’evoluzione del Farmacista: il cammino del Samurai”, organizzato da Federfarma Catanzaro. Un evento di grande rilievo per la categoria, pensato per affrontare le nuove sfide che la farmacia italiana – e in particolare quella calabrese – sta vivendo in un contesto in continua trasformazione. Oggi il farmacista non è più solo il custode del farmaco, ma un professionista della salute con un ruolo attivo nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nella gestione delle cronicità, in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, per poter rispondere con efficacia alle nuove esigenze dei pazienti e della società, è necessario un cambio di paradigma che veda il farmacista non solo come dispensatore di terapie, ma anche come imprenditore consapevole, capace di gestire la propria farmacia con una visione aziendale ampia e strategica.

Questo cambiamento è ancora più cruciale per le farmacie rurali, che rappresentano un presidio sanitario fondamentale nei piccoli centri e nelle aree meno servite dalla sanità pubblica. In Calabria, dove molte comunità si affidano quasi esclusivamente alla farmacia del paese per ricevere assistenza e consigli sanitari, il farmacista deve evolversi in un vero e proprio punto di riferimento per la salute, capace di offrire non solo medicinali, ma anche servizi di prevenzione, screening e consulenza personalizzata.

La dottoressa Mariarita Albanese, commentando l’importanza di questo incontro, sottolinea: “La farmacia oggi non può più permettersi di essere un’entità statica. Le trasformazioni del mercato, la crescente digitalizzazione e l’evoluzione dei modelli di sanità territoriale ci impongono di acquisire nuove competenze, sia in ambito scientifico che manageriale. Non basta più conoscere il farmaco, bisogna comprendere la sostenibilità economica della farmacia, le strategie di gestione, il marketing e la comunicazione con il paziente. In Calabria, dove il presidio territoriale della farmacia è spesso l’unico punto di riferimento per la salute, questa evoluzione è ancora più necessaria”.

“Oggi più che mai – continua Albanese -, il farmacista rurale deve trasformare la propria farmacia in un vero polo di salute e prevenzione, offrendo servizi che vanno oltre la semplice dispensazione del farmaco. Screening per il diabete e il colesterolo, consulenze professionali, test diagnostici rapidi, monitoraggio delle terapie: tutti questi elementi non solo migliorano la qualità della vita dei pazienti, ma garantiscono anche la sostenibilità economica della farmacia, che può così evolversi e rimanere competitiva”.

Il convegno

Affronterà temi chiave come l’evoluzione del ruolo del farmacista, l’innovazione tecnologica applicata alla farmacia, la sostenibilità economica delle farmacie indipendenti e l’importanza della formazione continua. Un momento di confronto tra esperti e professionisti del settore, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per affrontare con successo i cambiamenti in atto e valorizzare il ruolo strategico della farmacia nella sanità del futuro. L’impegno di Federfarma Catanzaro è chiaro: accompagnare i farmacisti in questo percorso di crescita professionale e aziendale, aiutandoli a sviluppare una visione imprenditoriale consapevole senza mai perdere di vista la centralità del paziente. L’appuntamento dell’8 marzo sarà dunque un’occasione imperdibile per riflettere sul futuro della farmacia, confrontarsi con colleghi e specialisti e acquisire strumenti concreti per affrontare con determinazione il cammino dell’innovazione e del cambiamento.