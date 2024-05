VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Orrore a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo esanime di un neonato è stato trovato tra gli scogli di Pezzo. A fare la macabra scoperta, questa mattina, un pescatore: il piccolo era avvolto in un telo, ormai cianotico, all’interno di uno zaino. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine: sul posto la polizia per ricostruire la vicenda.

In aggiornamento