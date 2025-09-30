Orrore in famiglia: picchia la compagna minorenne e tenta di sequestrarle il figlio, arrestato

- Advertisement -

SAN FERDINANDO (RC) – Attimi di terrore a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero, accusato di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore. L’uomo avrebbe aggredito la giovane compagna, minorenne, colpendola e minacciandola con un coltello, per poi allontanarsi portando con sé il figlio della ragazza.

Bimbo trascinato sull’asfalto rovente

La segnalazione al 112 ha attivato immediatamente le ricerche e le pattuglie dell’Arma lo hanno rintracciato poco dopo, mentre trascinava il bambino a piedi nudi sull’asfalto rovente in direzione del porto di Gioia Tauro. Il piccolo, in lacrime e spaventato, cercava di liberarsi. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, il minore è stato salvato e riaffidato alla madre.

Costretta a lavorare in nero e a consegnargli i soldi

Dalle indagini è emerso che la relazione tra la vittima e l’uomo, conosciuto in Bulgaria, era da tempo segnata da violenze, minacce e richieste di denaro. La giovane, costretta a lavorare in nero e a consegnare i guadagni al compagno, aveva tentato di rifarsi una vita in Calabria, ma l’uomo l’aveva raggiunta, facendo esplodere nuovamente la spirale di abusi. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Palmi. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle vittime vulnerabili e nel contrasto alla violenza domestica.