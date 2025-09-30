HomeCalabria

Orrore in famiglia: picchia la compagna minorenne e tenta di sequestrarle il figlio, arrestato

Il soggetto avrebbe trascinato il bambino a piedi nudi sull’asfalto rovente. La giovane, costretta a lavorare in nero e a consegnare i guadagni al compagno

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SAN FERDINANDO (RC) – Attimi di terrore a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero, accusato di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore. L’uomo avrebbe aggredito la giovane compagna, minorenne, colpendola e minacciandola con un coltello, per poi allontanarsi portando con sé il figlio della ragazza.

Bimbo trascinato sull’asfalto rovente

La segnalazione al 112 ha attivato immediatamente le ricerche e le pattuglie dell’Arma lo hanno rintracciato poco dopo, mentre trascinava il bambino a piedi nudi sull’asfalto rovente in direzione del porto di Gioia Tauro. Il piccolo, in lacrime e spaventato, cercava di liberarsi. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, il minore è stato salvato e riaffidato alla madre.

Costretta a lavorare in nero e a consegnargli i soldi

Dalle indagini è emerso che la relazione tra la vittima e l’uomo, conosciuto in Bulgaria, era da tempo segnata da violenze, minacce e richieste di denaro. La giovane, costretta a lavorare in nero e a consegnare i guadagni al compagno, aveva tentato di rifarsi una vita in Calabria, ma l’uomo l’aveva raggiunta, facendo esplodere nuovamente la spirale di abusi. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Palmi. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle vittime vulnerabili e nel contrasto alla violenza domestica.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tennis: grande avvio per gli Internazionali di Calabria a Rende

Sport
RENDE - Primi match al Chiappetta Sport Village di Rende, che ospita il WTA 125 di tennis: match combattuti, di ottimo livello tecnico, ma,...

Bimbo di 4 mesi muore a seguito di un malore, vano il trasferimento d’urgenza...

Area Urbana
COSENZA - Non ce l’ha fatta il bambino di appena quattro mesi originario di Vibo Valentia, colpito da un improvviso e grave malore che...
avvocato Antonio Iaconetti

Caso Khammari, le precisazioni del legale dei titolari della sala ricevimenti: «mai lavorato nella...

Provincia
ZUMPANO (CS) - Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni dell’avvocato Antonio Iaconetti, legale delle persone sottoposte ad indagini in relazione al decesso di Jaouher Khammari,...
Banca dati strutture ricettive

Affitti in nero di B&B e case vacanze: violazioni in 22 strutture e sanzioni...

Calabria
CATANZARO - I finanzieri di Catanzaro hanno concluso un'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa amministrativa e fiscale nei confronti dei titolari...
Santi Trimboli

Lutto nel giornalismo calabrese. Morto a Cosenza Santi Trimboli, ex giornalista della TGR Calabria

Area Urbana
COSENZA - La redazione della TGR Rai Calabria piange la scomparsa di Santi Trimboli, giornalista che ha segnato un pezzo importante della storia dell’informazione regionale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37501Area Urbana22612Provincia19953Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1479
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Bimbo di 4 mesi muore a seguito di un malore, vano...

COSENZA - Non ce l’ha fatta il bambino di appena quattro mesi originario di Vibo Valentia, colpito da un improvviso e grave malore che...
Banca dati strutture ricettive
Calabria

Affitti in nero di B&B e case vacanze: violazioni in 22...

CATANZARO - I finanzieri di Catanzaro hanno concluso un'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa amministrativa e fiscale nei confronti dei titolari...
Museo-dei-Brettii-e-degli-enotri-cosenza - calomino frammartino festival
Area Urbana

Cosenza: al via la 1^ edizione della “Fiera della letteratura in...

COSENZA - Da martedì 30 settembre a giovedì 2 ottobre, al Museo dei Brettii e degli Enotri, 34 reading di poesia e prosa dialettale,...
esplosione veliero heaven
Calabria

Caso Heaven, il sindacato dei finanzieri: “giustizia per i colleghi, non...

CATANZARO - Il primo ottobre si aprirà, in Corte d'appello a Catanzaro, il procedimento che vede coinvolti il maggiore Vincenzo Barbangelo e il maresciallo...
occhiuto toscano tridico - candidati presidenza regione
Calabria

Autismo, lettera aperta ai candidati «servono azioni concrete e un tavolo...

CATANZARO – L'ANGSA Calabria - Associazione Nazionale Genitori di persone con Autismo - a pochi giorni dalle elezioni regionali, rivolge un appello pubblico ai...
Tribunale-Cosenza Rosa Vespa
Area Urbana

Neonata rapita a Cosenza: per Rosa Vespa decisa la perizia psichiatrica...

COSENZA – Si terrà il prossimo 27 ottobre l'udienza di conferimento dell'incarico al perito, per l'esecuzione della perizia psichiatrica nei confronti di Rosa Vespa,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA