HomeCalabria

Orrore in Calabria, due cuccioli uccisi a fucilate. LNDC lancia un appello: “Chi sa parli”

Avviati gli esami autoptici per accertare le cause della morte. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha sporto denuncia agli organi competenti e si appella alla collaborazione dei cittadini

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COTRONEI (KR) – La comunità di Cotronei nelle ultime ore è stata scossa da un grave episodio. Nella località denominata contrada Carusa, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due cuccioli, uccisi presumibilmente da colpi di fucile. A darne notizia è l’associazione locale In Primo Piano che ha segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine e ai servizi veterinari dell’Asp, intervenuti sulo posto per il recupero delle carcasse e per l’avvio degli esami autoptici presso l’Istituto Zooprofilattico, al fine di accertare le cause della morte.

Sull’accaduto si è espressa anche LNDC Animal Protection, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che condanna con fermezza “un gesto così vile e inumano. È ripugnante che due vite innocenti vengano spezzate in modo così barbaro” ha detto l’associazione specificando di aver già sporto denuncia alle autorità competenti, chiedendo che vengano svolte indagini accurate, rapide e trasparenti. “Ogni ritardo o omissione rischia di compromettere la ricerca della verità e la certezza della responsabilità, che devono essere garantite” aggiunge la Lega Nazionale per la Difesa del Cane

L’associazione rivolge inoltre un appello alla cittadinanza tutta: “chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona di contrada Carusa o disponga di immagini, video o testimonianze utili, anche anonime, contribuisca segnalando alle forze dell’ordine o rivolgendosi a LNDC scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org. Ogni frammento di informazione può risultare decisivo per identificare il colpevole”.

“Due cuccioli uccisi non sono solo numeri: sono vite spezzate, affetto negato e violenza gratuita”, dichiara Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection – Pretendiamo giustizia per loro, non possiamo tollerare che episodi simili diventino ordinaria cronaca. Vogliamo che la legge agisca con severità contro chi uccide animali indifesi”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri crotone marijuana mais

Maxi piantagione di marijuana tra i campi di mais: arrestato un 36enne

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Coltivava oltre 650 piante di marijuana, nascoste tra i filari di mais in un terreno agricolo isolato. Per questo...
sommozzatori vigili fuoco e ambulanza 118

Accusa un malore in acqua: galleggiava con il volto sommerso, bagnante salvato dai Vigili...

Calabria
REGGIO CALABRIA – Un intervento tempestivo ha evitato il peggio questa mattina nelle acque antistanti l’Arena dello Stretto. Durante un’immersione di addestramento, i sommozzatori...
anno scolastico Rende

Rende: inizia l’anno scolastico, il sindaco «la scuola è il pilastro per una comunità...

Area Urbana
RENDE - Si è aperto ufficialmente questa mattina l'anno scolastico 2025/2026 presso l'Istituto Comprensivo "Rende Centro". Alla cerimonia di avvio erano presenti l'assessore all'Istruzione...
parcheggio via aldo moro a cosenza

Cosenza: sul parcheggio di via Aldo Moro i consiglieri FdI chiedono «chiarezza immediata, non...

Area Urbana
COSENZA – U consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, Giuseppe d’Ippolito e Ivana Lucanto, in merito alla vicenda del parcheggio di via Aldo...

SuperEnalotto: centrato sull’Alto Tirreno Cosentino un “5” da oltre 42mila euro

Tirreno
SCALEA (CS) - Il Superenalotto fa felice un fortunato scommettitore sull'alto Tirreno Cosentino, che si porta a casa oltre 42mila euro. Nell’estrazione di venerdì...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37346Area Urbana22445Provincia19897Italia8030Sport3870Tirreno2956Università1465
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

anno scolastico Rende
Area Urbana

Rende: inizia l’anno scolastico, il sindaco «la scuola è il pilastro...

RENDE - Si è aperto ufficialmente questa mattina l'anno scolastico 2025/2026 presso l'Istituto Comprensivo "Rende Centro". Alla cerimonia di avvio erano presenti l'assessore all'Istruzione...
Global Sumud Flotilla mobilitazione Cosenza
Area Urbana

Da tutta la Calabria all’Unical per la Global Sumud Flotilla, al...

RENDE - Si è svolta ieri all'Università della Calabria la prima assemblea regionale dei coordinamenti calabresi per la Palestina. Oltre un centinaio le persone...
Area Urbana

Cosenza, riprendono i concerti del Conservatorio: tutte le date tra settembre...

COSENZA - Sul finire dell'estate riprendono i concerti promossi dallo storico Istituto superiore cosentino di Studi Musicali diretto da Francesco Perri, il conservatorio "Stanislao...
Calabria

Straface affonda Tridico: «Ancora cavolate, solo il 3% dei medici cubani...

CATANZARO - “Ancora una volta l’economista laureato in Scienze politiche Pasquale Tridico spara numeri a caso. Ma con il corposo staff che l’europarlamentare in...
Endometriosi formazione
Università

Endometriosi, una giornata di formazione all’Unical: approccio multidisciplinare per una malattia...

RENDE - È prevista per sabato 27 settembre presso il Centro Sanitario Unical, una giornata di formazione dedicata ad una malattia che spesso viene affrontato...
Tridico ospedale Cetraro
Tirreno

Tridico all’ospedale di Cetraro: «Serve depoliticizzare la sanità, i giovani medici...

CETRARO (CS) - "La nostra è una campagna elettorale tra la gente, nelle comunità delle aree interne, nelle città, nelle strutture sanitarie. Oggi abbiamo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA