Orrore in Calabria, due cuccioli uccisi a fucilate. LNDC lancia un appello: “Chi sa parli”

COTRONEI (KR) – La comunità di Cotronei nelle ultime ore è stata scossa da un grave episodio. Nella località denominata contrada Carusa, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due cuccioli, uccisi presumibilmente da colpi di fucile. A darne notizia è l’associazione locale In Primo Piano che ha segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine e ai servizi veterinari dell’Asp, intervenuti sulo posto per il recupero delle carcasse e per l’avvio degli esami autoptici presso l’Istituto Zooprofilattico, al fine di accertare le cause della morte.

Sull’accaduto si è espressa anche LNDC Animal Protection, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che condanna con fermezza “un gesto così vile e inumano. È ripugnante che due vite innocenti vengano spezzate in modo così barbaro” ha detto l’associazione specificando di aver già sporto denuncia alle autorità competenti, chiedendo che vengano svolte indagini accurate, rapide e trasparenti. “Ogni ritardo o omissione rischia di compromettere la ricerca della verità e la certezza della responsabilità, che devono essere garantite” aggiunge la Lega Nazionale per la Difesa del Cane

L’associazione rivolge inoltre un appello alla cittadinanza tutta: “chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona di contrada Carusa o disponga di immagini, video o testimonianze utili, anche anonime, contribuisca segnalando alle forze dell’ordine o rivolgendosi a LNDC scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org. Ogni frammento di informazione può risultare decisivo per identificare il colpevole”.

“Due cuccioli uccisi non sono solo numeri: sono vite spezzate, affetto negato e violenza gratuita”, dichiara Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection – Pretendiamo giustizia per loro, non possiamo tollerare che episodi simili diventino ordinaria cronaca. Vogliamo che la legge agisca con severità contro chi uccide animali indifesi”.