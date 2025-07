Orrore al largo di Crotone: il mare restituisce un altro corpo della tragedia del Tarantino

- Advertisement -

TARANTO – Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina al largo di Crotone da una motovedetta della Guardia costiera durante un’attività di pattugliamento. Potrebbe essere uno dei due diportisti di Taranto ancora dispersi dal 29 giugno scorso, in particolare il 67enne Pasquale Donnaloia. Ci sarebbe già stata, a quanto si è appreso, una prima identificazione fotografica. I familiari si stanno recando a Crotone, insieme al personale della Capitaneria di porto di Taranto, per il riconoscimento ufficiale.

In quattro uscirono in barca senza fare più rientro. Il giorno dopo la scomparsa fu recuperato il corpo del 73enne Claudio Donnaloia (fratello di Pasquale) e dopo 24 ore il cadavere del 60enne Domenico Lanzolla, entrambi al largo di Bernalda. Le correnti marine avrebbero spinto il corpo di Pasquale Donnaloia (che non doveva partire quella mattina, ma si era giunto all’ultimo momento alla comitiva), verso Crotone. Non c’è ancora traccia del quarto disperso, Antonio dell’Amura, di 61 anni. Le ricerche di Capitaneria, Guardia di finanza e vigili del fuoco proseguono, anche se non più con mezzi aerei, nel golfo di Taranto, comprendendo anche la Basilicata e la Calabria.