Orrore a Sersale: cane agganciato all’auto e trainato, ritrovato in fin di vita

SERSALE (CZ) – Orrore a Sersale, in provincia di Catanzaro, dove un passante ha trovato un grosso cane gravemente ferito in un fosso. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione Balzoo “AMICI DI RONZO” che si sono subito presi cura del cane affidandolo alle cure di un veterinario che sta cercando di salvare la vita del cane anche se le sue ferite sono gravi. Secondo una prima ricostruzione il cane sarebbe stato agganciato ad un auto e poi trainato.

AIDAA denuncia l’accaduto: “taglia sul responsabile”

Sulla vicenda interviene anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che “nei prossimi giorni sporgerà una denuncia sull’accaduto e che ha deciso di mettere a disposizione una ricompensa di 1.000 euro sul capo del responsabile o dei responsabili di questo orribile crimine. Soldi che verranno pagati a chi con la propria denuncia formale rilasciata alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria permetterà di individuare e far condannare in via definitiva l’autore del crimine”.