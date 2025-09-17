HomeCalabria

Ore di paura per il sindaco Roy Biasi: citofonate e cartello minaccioso al cancello

Per due notti di seguito il primo cittadino di Taurianova è stato bersagliato da citofonate con una scritta offensiva di fronte all'ingresso del cancello

TAURIANOVA (RC) – Il sindaco di Taurianova Roy Biasi, candidato con Forza Italia alle prossime regionali in Calabria, ha denunciato stamani ai carabinieri della Compagnia di Taurianova un atto intimidatorio subito. Nella notte del 16 settembre, riporta una nota, alle 2.30 degli sconosciuti hanno citofonato a casa del primo cittadino dileguandosi immediatamente.

“Il sindaco, avendo percepito che si trattava di un gesto intimidatorio, vista l’ora tarda e la circostanza che la sua abitazione è in una zona isolata e senza altre case intorno – è scritto nella nota – ha telefonato immediatamente al 112 che ha inviato una pattuglia che prontamente interveniva senza poter rilevare la presenza di alcuno”.

Il controllo dell’Arma si è ripetuto la mattina successiva. “L’intimidazione – è scritto ancora nella nota – si ripeteva la notte successiva e questa volta, oltre a suonare al citofono, veniva adagiato al cancello dell’abitazione un cartello recante una scritta offensiva e minacciosa nei confronti del sindaco”. Gli investigatori dell’Arma stanno verificando dall’impianto di video sorveglianza la possibilità di poter individuare i responsabili di tali atti che “hanno turbato la tranquillità del sindaco e dei suoi famigliari”.

