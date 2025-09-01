HomeCalabria

Ordigno esplode nella notte: danni ad un’attività commerciale e tanta paura

Nessun ferito, ma si indaga per attentato. Le telecamere di sorveglianza potrebbero svelare i responsabili

TAURIANOVA (RC) – Notte di paura nel centro di Taurianova dove un ordigno rudimentale è esploso in piazza Macrì, a pochi metri dal duomo di Santa Maria delle Grazie, causando danni ad un’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza e sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’esplosione e risalire agli autori.

Gli inquirenti stanno analizzando i resti dell’ordigno per comprenderne composizione e potenziale, mentre sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella piazza e nelle vie limitrofe. Le registrazioni potrebbero fornire elementi utili per identificare chi ha posizionato l’esplosivo. Su quanto accaduto non si esclude alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio, anche quella dell’intimidazione legata ad attività economiche locali.

