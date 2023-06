Operazione ‘Libertà’: spaccio di droga vicino a scuole, chiese e caserme. Cinque arresti

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Operazione dalle prime ore di oggi nel territorio di Isola di Capo Rizzuto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, supportati da quelli dei Nuclei Cinofili ed Elicotteri di Vibo Valentia. Sono cinque le misure cautelari eseguite, quattro in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti, originari e residenti nel centro isolitano, con precedenti di polizia, indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, partite ad aprile 2022 dopo l’arresto in flagranza di uno degli indagati, hanno consentito di raccogliere importanti indizi relativamente a numerosi episodi di spaccio di cocaina, eroina e marijuana nei pressi di palazzine popolari e di aree frequentate da minorenni, come le scuole, ma anche in prossimità di chiese e caserme. Inoltre sono stati scoperti circa 150 grammi di cocaina purissima e arrestati in flagranza di reato due pusher.