Operazione ‘Hybris’, 49 arresti per associazione mafiosa, estorsione e droga

REGGIO CALABRIA – E’ scattata questa mattina, in varie province italiane, un’operazione dei carabinieri di Gioia Tauro per l’esecuzione di 49 misure cautelari, 34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari. Le indagini hanno consentito di individuare gli assetti funzionali della cosca Piromalli attiva nel narcotraffico e nel controllo della Piana.

Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra; estorsioni; danneggiamento seguito da incendio ma anche turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti restrittivi seguono una complessa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro tra il 2020 e il 2021. L’operazione, indicata in maniera convenzionale con il nome di «Hybris» (a sottolineare la tracotanza che caratterizza l’imposizione della vis mafiosa) – partendo dall’osservazione del territorio, si è posta l’obiettivo di incidere sulla struttura organizzativa della cosca dominante nella Piana.

Oltre alle misure personali il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha riguardato anche il sequestro preventivo di una ditta (con il relativo compendio aziendale), attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, e di due proprietà immobiliari utilizzate per agevolare le attività criminali della cosca e che rappresentano il profitto delle medesime attività delinquenziali, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro.