Operazione ‘Gentleman 2’: armi e droga, 25 misure cautelari. Colpiti soggetti della Sibaritide

CATANZARO – E’ scattata alle prime ore di oggi in Italia e in altri paesi europei un’operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), delle Forze di Polizia della Germania e del Belgio, e il supporto di Europol, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, unitamente alla rappresentanza Italiana di Eurojust, nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune tra le Autorità Italiana, Tedesca e Belga.

Eseguite 25 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e reati fine in materia di stupefacenti. Contemporaneamente è stata data esecuzione al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro. Tra gli indagati figurano anche esponenti della criminalità della Sibaritide e del territorio coriglianese e l’operazione è scattata anche nel Cosentino. L’operazione è stata ribattezzata Gentleman 2.

Occhiuto «risultato evidenzia la professionalità dei nostri investigatori»

“Mi congratulo con la Dda di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, e con il Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza per la brillante operazione di stamane che ha consentito, in collaborazione con le forze di Polizia di Belgio e Germania, di intercettare un’organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico internazionale di armi e droga”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria: “È un importante risultato che evidenzia per l’ennesima volta la professionalità dei nostri investigatori e l’efficace attività di contrasto alla criminalità organizzata. Reprimere in particolare il traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti è cruciale per impedire che ingenti flussi di denaro alimentino ancor di più i patrimoni delle organizzazioni criminali, favorendo l’aumento di investimenti illegali nei nostri territori a scapito dell’economia sana sostenuta dagli imprenditori onesti””