Operazione ‘Estate Sicura’: la stretta di Polizia e Capitaneria sul turismo, blitz tra litorale e movida

CROTONE – Continua l’attività di prevenzione disposta dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino e dal Comandante della Capitaneria di Porto volti a garantire la sicurezza dei turisti e cittadini. Sono stati effettuati nell’ambito del piano “Estate Sicura” controlli congiunti tra Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla somministrazione di alimenti, sulla sicurezza alimentare e sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori ed il rispetto delle regole contrattuali da parte dei titolari delle attività imprenditoriali.

Dalle verifiche sono emerse diverse irregolarità che hanno portato all’emissione di numerose sanzioni e provvedimenti tra i quali: deferimento all’Autorità Giudiziaria, per violazioni al Codice della Navigazione, di un soggetto ritenuto responsabile della realizzazione abusiva di un’opera all’interno della fascia dei trenta metri dalla linea demaniale marittima. Elevata una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro per la mancata presentazione della Scia sanitaria di un deposito alimentare ed una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro per la mancata tracciabilità di prodotti alimentari con conseguente sequestro di circa 14 kg di prodotti ittici privi di documentazione attestante la provenienza degli stessi, mentre in un’altra attività imprenditoriale è stata rilevata la presenza di personale non regolarmente assunto, pertanto il personale operante ha sanzionato il titolare per un importo complessivo di 6.400 euro e sospensione dell’attività per il superamento della soglia del 10% di lavoratori irregolari rispetto al totale degli addetti.

Inoltre sono state contestate ulteriori inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la mancata effettuazione di visite mediche e la carenza di attestati di formazione dei dipendenti. L’operazione di Polizia ha come fine di garantire la trasparenza, rispetto della Legge e tutela della salute pubblica, nonché la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Una particolare attenzione è stata rivolta al cosiddetto “Lavoro nero”, il contrasto alla manodopera c.d. “in nero” e la sicurezza dei bagnanti vigilando sull’utilizzo di natanti e moto d’acqua nel rispetto delle regole del Codice della Navigazione a tal proposito è stata sottoposta a sequestro una moto d’acqua in quanto il conduttore è risultato sprovvisto della patente nautica con contestuale sanzione amministrativa pari a 3672,00 euro.

Ad inizio della stagione estiva la Questura di Crotone ha incontrato i rappresentanti Confartigianato, Uill e Ancos con i quali sono state tracciate delle linee guida che garantiscono la sicurezza nei luoghi frequentati dalla movida ma anche particolare attenzione per tutti i lavoratori affinché vengano garantite le idonee misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rispetto dei diritti derivanti dai contratti sottoscritti.

Nel corso della settimana, inoltre, nell’ambito delle attività di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato nei Comuni di Crotone, Cirò Marina, Cutro e Le Castella sono state identificate 2234 persone, di cui 391 sono risultate positive con precedenti, controllati 882 veicoli, elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrato un veicolo. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni sui litorali della provincia di Crotone e riguarderanno le strutture balneari e quelle recettizie.

I risultati conseguiti nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura” è stato di un denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di abusiva realizzazione di nuove opere all’interno della fascia dei trenta metri dalla dividente demaniale ed elevate sanzioni per un importo pari a 13.672,00 euro.