Operazione della Polizia: una famiglia gestiva il traffico di droga, quattro arresti

MONTEBELLO JONICO (RC) – La polizia ha condotto un’operazione su un traffico di sostanze stupefacenti che aveva base operativa nel comune di Montebello Jonico e che era gestito da un gruppo di persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. Le persone arrestate sono quattro, destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria, Tommasina Cotroneo, su richiesta della Procura della Repubblica.

In carcere sono finiti Alberto Romeo di 50 anni, ed Angelo e Pasquale Romeo, di 28 e 68 anni. La quarta persona coinvolta nell’operazione é Giuseppe Romeo, di 34 anni, figlio di Pasquale, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Altre quattro persone risultano indagate. L’inchiesta che ha portato ai quattro arresti é stata coordinata dal procuratore Giuseppe Lombardo, dall’aggiunto Stefano Musolino e dal sostituto Marco De Pasquale.

Sono 38 i capi di imputazione contestati alle persone arrestate, che, secondo la Procura, avevano una “particolare pervicacia criminale che permetteva loro di arrivare a rifornire di sostanze stupefacenti la piazza ben più grande di Reggio Calabria, riuscendo così a estendere la loro area di influenza ben oltre Montebello Jonico”. Le indagini erano state avviate nell’ottobre del 2022, quando a Reggio Calabria gli agenti delle Volanti avevano trovato in uno stabile abbandonato 376 grammi di marijuana riconducibile all’indagato P.G., di 26 anni, per il quale la Procura aveva chiesto l’arresto, rigettato dal gip.

In quell’occasione, era stato sorpreso mentre si aggirava nei pressi del luogo in cui è stata trovata la droga. Fermato per un controllo, la polizia gli ha sequestrato il cellulare, attraverso il quale poi la Squadra mobile è riuscita a risalire alle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.