Operazione antidroga: sequestrate piante di cannabis e marijuana. Denunciato un 48enne

- Advertisement -

CACCURI (KR) – I carabinieri hanno svolto ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività ha permesso di individuare e sequestrare diverse piante di cannabis di notevoli dimensioni, oltre a modiche quantità di marijuana già confezionata e pronta per il consumo. La droga è stata rinvenuta all’interno e nelle pertinenze di due abitazioni situate nel centro abitato di Caccuri.

Nel corso delle operazioni, un 48enne del posto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno scoperto due piante di canapa indiana, una delle quali alta oltre due metri, e un barattolo in vetro contenente circa 12 grammi di marijuana.