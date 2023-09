Operaio muore travolto da un’auto. Anas: «si era allontanato dalla sua postazione»

LAMEZIA TERME – “Si era allontanato dalla sua postazione, per cause in corso d’accertamento” l’operaio della ditta appaltatrice incaricata dall’Anas per i lavori di manutenzione su un cantiere poco distante che stamattina è morto a Lamezia Terme dopo essere stato investito da un’automobile. Ad affermarlo, in un comunicato è la stessa azienda delle strade statali.

“L’operaio – riferisce ancora l’Anas nella nota – si era spostato sulla rotatoria posta lungo la strada che conduce all’aeroporto di Lamezia Terme, dove é sopraggiunta un’auto che lo ha investito, provocandone il decesso”. “Anas – conclude il comunicato – esprime il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio”.