Omicidio Scopelliti, 32 anni dopo la morte ancora senza colpevoli. La figlia: «è finita la pazienza»

COSENZA – Sono passati 32 anni dall’omicidio del giudice Antonino Scopelliti e ancora non c’è ombra dei colpevoli. «Le parole sono finite. È finita la pazienza, è finito il tempo della speranza, il tempo della fiducia. Oggi rimarrò in silenzio. Vi prego di rispettare la mia scelta». Così Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino ucciso il 9 agosto del 1991, annuncia all’Agi che oggi si «tapperà la bocca».

“Chiedo scusa a Papà, chiedo scusa a mia figlia perché evidente in questi trentadue anni non sono riuscita a fare abbastanza per far comprendere l’importanza della verità,- dice la Scopelliti – la necessità di ottenere delle risposte in tempi celeri dalla magistratura. Chiedo scusa perché ancora oggi si fatica a comprendere che il sacrificio di Antonino Scopelliti appartiene al Paese e non alla nostra famiglia“.

Scopelliti era il sostituto procuratore generale che doveva rappresentare la pubblica accusa in Cassazione al Maxiprocesso. Doveva essere l’atto finale del lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nel 1987 erano riusciti a far condannare per la prima volta il gotha di Cosa nostra all’ergastolo.