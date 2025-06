Omicidio Pirillo: strage al ristorante. Assolto anche in appello “U Bandito”

- Advertisement -

CATANZARO – La Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha assolto Giuseppe Spagnolo, detto “U Bandito”, dall’accusa di strage in relazione all’omicidio del reggente della cosca locale, Vincenzo Pirillo, detto Cenzo, ucciso da un commando che il 5 agosto 2007 entrò in un ristorante di Cirò Marina sparando. La pg Marisa Manzini aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Nell’agguato, i sicari avevano sparato numerosi colpi di pistola nonostante i numerosi avventori nel locale, ferendo cinque persone tra le quali una bambina di 11 anni che sedeva sulle ginocchia della vittima. Pirillo, all’epoca, era considerato il reggente della cosca di Cirò Marina e secondo l’accusa, l’omicidio era stato deciso per punirlo per una gestione scorretta della cassa comune della cosca.

Spagnolo, difeso dagli avvocati Tiziano Saporito e Gregorio Viscomi, era stato assolto anche in primo grado.