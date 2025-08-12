HomeCalabria

Ombrelloni, sdraio e gazebo abusivi come “segnaposto”. La Guardia costiera ne sequestra quasi 200

Operazioni della guardia Costiera: sequestrati oltre 180 ombrelloni e rimosse due strutture abusive per garantire l’accesso libero alle spiagge agli altri bagnanti

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROCCELLA JONIA (RC) – Proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera sulle spiagge della costa jonica reggina, nel cuore della stagione estiva e alla vigilia del Ferragosto, quando l’afflusso di bagnanti raggiunge il picco. Controlli mirati in particolare, sulla tutela del libero utilizzo del demanio marittimo, spesso compromesso da pratiche abusive come lasciare ombrelloni e sdraio sulla spiaggia come “segnaposti”. Il 6 agosto, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno, affiancato dalla Polizia Locale, ha condotto un’operazione mirata a garantire la libera fruizione del demanio marittimo. L’attività ha portato al sequestro di 80 ombrelloni e altra attrezzatura da mare lasciata incustodita durante la notte, oltre alla rimozione di due gazebo in legno fissati abusivamente all’arenile.

Pochi giorni dopo, l’11 agosto, un’operazione analoga è stata svolta dalla Delegazione di Spiaggia di Monasterace Marina lungo circa tre chilometri di litorale comunale. Qui sono stati sgomberati spazi occupati irregolarmente da circa 100 ombrelloni, sdraio, sedie e gonfiabili utilizzati come “segnaposto”.

La Guardia Costiera ricorda che occupare abusivamente spazi pubblici o abbandonare attrezzature per riservarsi un posto in spiaggia non solo è vietato dalle ordinanze comunali, ma limita anche il diritto di accesso libero all’arenile per cittadini e turisti. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, sotto il comando del capitano di corvetta Daniele Ticconi, continuerà nei prossimi giorni le attività di vigilanza per contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività marittime, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Foto archivio

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Verbicaro Incendio1

Paura a Verbicaro, vasto incendio minaccia le abitazioni. Interviene anche un canadair

Tirreno
VERBICARO (CS) - Non si arrestano gli incendi in provincia di Cosenza ed in particolare lungo il Tirreno. Dopo quelli che hanno interessato i...
ospedale-Annunziata-Cosenza-

Botulino: altri due ragazzi arrivati all’Annunziata, non sono gravi. Sono 17 le persone ricoverate

Area Urbana
COSENZA - Sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria altri due giovani che presentavano sintomi dell'intossicazione da botulino. Si tratta di due...
Palazzo dei Bruzi Comune Cosenza

Cosenza, uffici comunali chiusi anche giovedì 14 agosto. Garantiti i servizi essenziali

Area Urbana
COSENZA - Gli uffici comunali di Cosenza resteranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 15 agosto (Ferragosto), anche giovedì 14 agosto. Farà eccezione...

A2: Claudio Andrea Gemme nominato Commissario per il tratto tra Cosenza e Altilia «accelerare...

Provincia
COSENZA – Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), è stato nominato Commissario di Governo per i lavori di ammodernamento del...
carcere di paola

Paola: ennesima aggressione in carcere, detenuto minaccia gli agenti con un coltello di tipo...

Tirreno
PAOLA (CS) - A rendere noto quanto accaduto sono il Segretario Regionale del SINAPPE Fabio Viglianti, unitamente al Segretario Provinciale Marco De Seta, esprimendo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36949Area Urbana22225Provincia19726Italia7982Sport3836Tirreno2863Università1446
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Verbicaro Incendio1
Tirreno

Paura a Verbicaro, vasto incendio minaccia le abitazioni. Interviene anche un...

VERBICARO (CS) - Non si arrestano gli incendi in provincia di Cosenza ed in particolare lungo il Tirreno. Dopo quelli che hanno interessato i...
Palazzo dei Bruzi Comune Cosenza
Area Urbana

Cosenza, uffici comunali chiusi anche giovedì 14 agosto. Garantiti i servizi...

COSENZA - Gli uffici comunali di Cosenza resteranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 15 agosto (Ferragosto), anche giovedì 14 agosto. Farà eccezione...
Padre Fedele condizioni salute
Area Urbana

Padre Fedele, condizioni restano critiche ma stazionarie. «Il monaco è un...

COSENZA - Le condizioni cliniche di Padre Fedele "rimangono critiche ma senza ulteriori cambiamenti. Si ringrazia l'intera città il mondo ultrà per l'attenzione, l'amore...
Di Sarno turista napoletano botulino Tirrenia Hospital
Tirreno

Morte sospetta da botulino: all’autopsia anche il consulente dei sanitari della...

BELVEDERE (CS) - I sanitari della Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo hanno nominato, quale loro consulente di parte, il dottor Mirko Massimilla, che presenzierà...
Fuscaldo Middea Depurazione
Tirreno

Depuratore di Fuscaldo, il sindaco “l’impianto funziona perfettamente. Combattiamo la maladepurazione”

FUSCALDO (CS) - "Partiamo da un dato incontrovertibile: le analisi da noi effettuate, sui reflui del nostro depuratore, hanno sempre offerto valori conformi alla...
Caporalato blitz Carabinieri Crotone
Calabria

Blitz contro il caporalato nelle aziende agricole e zootecniche. Multe, denunce...

CROTONE - In un'operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, nell’ambito di una campagna nazionale, i militari delle Compagnie di Crotone, Cirò...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA