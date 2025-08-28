HomeCalabria

Oltre 600 mq di spiaggia occupata abusivamente da ombrelloni, sdraio e lettini. Scatta il sequestro

Nuovo blitz della guardia Costiera nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi sicuri 2025”. Rimosse attrezzature e ombrelloni abusivi

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi sicuri 2025”, finalizzata a garantire la sicurezza in mare e la corretta fruizione del demanio pubblico.

Durante le verifiche svolte nei giorni scorsi a Capo Piccolo, nel territorio di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, i militari hanno accertato l’occupazione abusiva di circa 636 metri quadrati di spiaggia, dove erano stati collocati ombrelloni, sdraio e lettini senza la necessaria concessione demaniale. L’intervento ha portato alla rimozione di 198 attrezzature balneari e alla restituzione dell’area ai cittadini. Il titolare della struttura ricettiva responsabile è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre al Comune sono state inviate le comunicazioni di rito per quantificare e recuperare gli indennizzi dovuti all’Erario.

Le attività di controllo vengono svolte in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, e rientrano in una più ampia azione di contrasto alle condotte illecite che limitano l’accesso ai beni pubblici. L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia Costiera nel presidiare il litorale crotonese, garantendo legalità, sicurezza e tutela del patrimonio collettivo.

