COSENZA – Sta per concludersi questa terza e prolungata ondata di caldo africano che ha colpito principalmente alcune regioni del Centro e del Nord, in particolare quelle del versante tirrenico, con picchi anche di 40 gradi. Clima rovente nelle pianure, con afa e umidità alle stelle e le Alpi in grande sofferenza, visto che lo zero termico si è posizionato ben oltre i 5200 metri quando in questo periodo dovrebbe attestarsi intorno ai 3200 metri. Il caldo si è fatto sentire anche in Calabria, dove le temperature hanno comunque sfiorato in alcuni giorni i 38 gradi nelle zone interne del cosentino e quasi i 39 lungo il settore jonico, con un tasso di umidità abbastanza elevato.

Altri due giorni di caldo africano

Ci sarà ancora da soffrire ancora qualche giorno visto che l’anticiclone africano farà sentire i suoi effetti sulla Calabria anche oggi e domani, dove ci attendono altre due giornate molto calde e afose. Ma a partire da lunedì la situazione è destinata a mutare radicalmente con un vero e proprio stravolgimento. Una depressione centrata sul Mare del Nord farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali già nel corso di questo week-end, quando l’aria calda sarà spazzata via e arriveranno i primi temporali.

Aria fresca, rovesci e temporali

Di contro questa perturbazione spingerà verso sud l’alta pressione africana, facendo schizzare le temperature proprio al Sud con picchi di 39/40 gradi tra sabato e domenica. Ma l’aria fresca arriverà anche sulla nostra regione a partire da lunedì, mentre martedì 29 si attenuerà ovunque il grande caldo. La massa d’aria fresca provocherà inevitabilmente instabilità diffusa con rovesci, piogge e temporali soprattutto lungo i versanti tirrenici della Calabria. Instabilità che ci accompagnerà per alcuni giorni con la prima vera ‘crisi meteo’ dell’Estate, con le temperature torneranno nella media del periodo. Verso i primi giorni di settembre ci sarà comunque spazio per un ritorno ad un clima più estivo ma al momento senza picchi di calore.