Oggi 19 marzo è San Giuseppe, la festa del papà: auguri ai pilastri della nostra famiglia

- Advertisement -

COSENZA – Oggi è San Giuseppe, la festa del papà. Celebrato oggi 19 marzo, la festa del papà si lega ad un evento religioso e culturale profondamente radicato nella tradizione cristiana, soprattutto in Italia. Questa giornata è dedicata a Giuseppe, sposo di Maria, padre di Gesù, e rappresenta un momento di grande devozione e celebrazione per molte comunità. Definito nel Vangelo secondo Matteo come uomo giusto, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa e fu dichiarato patrono della Chiesa cattolica dal beato Pio IX l’8 dicembre 1870. Gesù, Maria e Giuseppe compongono la Sacra Famiglia.

La festa del papà celebrazione di Amore e gratitudine

Nel giorno che ricorda San Giuseppe festeggiamo la figura paterna e il ruolo importante che i padri svolgono nella vita delle loro famiglie. Questa festa è un’opportunità per esprimere amore, gratitudine e apprezzamento per tutto ciò che i padri fanno per noi. Che sia attraverso un regalo, una cena speciale o semplicemente trascorrendo del tempo insieme, ogni gesto conta e contribuisce a rendere questa giornata ancora più speciale. E non c’è festa del papà senza il dolce tipico di questa ricorrenza: le zeppole di San Giuseppe.

Le origini della festa del papà

La Chiesa cattolica ricorda San Giuseppe il 19 marzo con una solennità a lui intitolata. I primi a celebrarla furono monaci benedettini nel 1030, seguiti dai Servi di Maria nel 1324 e dai Francescani nel 1399. Venne infine promossa dagli interventi dei papi Sisto IV e Pio V e resa obbligatoria nel 1621 da Gregorio VI. I papi Pio IX e Pio XI inoltre consacrarono il mese di Marzo a san Giuseppe. La festa di san Giuseppe che si celebra il 19 Marzo ha origini molto antiche, che risalgono alla tradizione pagana. Il 19 Marzo è a tutti gli effetti la vigilia dell’equinozio di primavera, quando si svolgevano i baccanali, i riti dionisiaci volti alla propiziazione della fertilità. Nel mese di Marzo venivano svolti anche i riti di purificazione agraria.

Il 19 marzo… i significati

La data scelta dai paesi cattolici, il 19 marzo, coincide con la fine dell’inverno, che avviene due giorni dopo. Così, alla festa di San Giuseppe si sono sovrapposti riti propiziatori di origine pagana. È tradizione, infatti, bruciare i residui dei raccolti invernali sui campi. In molti paesi rurali italiani si compiono ancora questi riti, in particolare al sud. La tradizione legata alla festa del papà, invece, vuole che i bambini preparino con le proprie mani un piccolo dono da offrire al papà.