Occupazione nel Mezzogiorno oltre il 50%. Ferro: «Una nuova stagione per il Sud e la Calabria»

CATANZARO – “Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha superato per la prima volta dal 2004 la soglia del 50%. I dati diffusi dall’Istat certificano l’efficacia della visione del governo guidato da Giorgia Meloni e l’inizio di una nuova stagione per il Sud, fondata sul lavoro, sul merito e sulla valorizzazione dei nostri territori“. E’ quanto afferma la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (FdI) in merito alle ultime statistiche sul lavoro nel Sud Italia.

“La Calabria, come tutto il Mezzogiorno – prosegue – sta dimostrando che con le giuste politiche può essere protagonista della crescita nazionale. Basta con l’assistenzialismo, ha impoverito la nostra terra, basta con una narrazione tossica e rassegnata! Il centrodestra vuole una Calabria che non chiede, ma che costruisce; che non emigra, ma che attrae; che non si limita a sopravvivere, ma che vuole crescere e competere finalmente ad armi pari con gli altri territori”.

“In questi due anni il governo Meloni ha investito nel Sud con coraggio e una visione ben precisa di sviluppo: dalla Zes Unica, al potenziamento delle infrastrutture materiali e digitali, fino ai provvedimenti per favorire l’occupazione stabile, come dimostrano i numeri: +296mila dipendenti a tempo indeterminato in Italia in un anno e una crescita che riguarda anche il lavoro autonomo. Aumentano le ore lavorate, calano i contratti precari. È un cambio di passo – precisa Ferro – concreto e strutturale“.

“La migliore risposta – conclude la sottosegretaria all’Interno – a chi continua a cercare consenso promettendo sussidi. L’obiettivo del governo Meloni e di Fratelli d’Italia è chiaro: liberare il potenziale della nostra regione, creare opportunità vere per i nostri giovani, per le famiglie, per le imprese“.