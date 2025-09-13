HomeCalabria

Occupazione nel Mezzogiorno oltre il 50%. Ferro: «Una nuova stagione per il Sud e la Calabria»

Per la sottosegretaria all'Interno i dati diffusi dall'Istat certificano l'efficacia della visione del governo guidato da Giorgia Meloni che punta sul lavoro, sul merito e sulla valorizzazione dei territori

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
CATANZARO – “Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha superato per la prima volta dal 2004 la soglia del 50%. I dati diffusi dall’Istat certificano l’efficacia della visione del governo guidato da Giorgia Meloni e l’inizio di una nuova stagione per il Sud, fondata sul lavoro, sul merito e sulla valorizzazione dei nostri territori“. E’ quanto afferma la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (FdI) in merito alle ultime statistiche sul lavoro nel Sud Italia.

“La Calabria, come tutto il Mezzogiorno – prosegue – sta dimostrando che con le giuste politiche può essere protagonista della crescita nazionale. Basta con l’assistenzialismo, ha impoverito la nostra terra, basta con una narrazione tossica e rassegnata! Il centrodestra vuole una Calabria che non chiede, ma che costruisce; che non emigra, ma che attrae; che non si limita a sopravvivere, ma che vuole crescere e competere finalmente ad armi pari con gli altri territori”.

“In questi due anni il governo Meloni ha investito nel Sud con coraggio e una visione ben precisa di sviluppo: dalla Zes Unica, al potenziamento delle infrastrutture materiali e digitali, fino ai provvedimenti per favorire l’occupazione stabile, come dimostrano i numeri: +296mila dipendenti a tempo indeterminato in Italia in un anno e una crescita che riguarda anche il lavoro autonomo. Aumentano le ore lavorate, calano i contratti precari. È un cambio di passo – precisa Ferro – concreto e strutturale“.

“La migliore risposta – conclude la sottosegretaria all’Interno – a chi continua a cercare consenso promettendo sussidi. L’obiettivo del governo Meloni e di Fratelli d’Italia è chiaro: liberare il potenziale della nostra regione, creare opportunità vere per i nostri giovani, per le famiglie, per le imprese“.

Ultimi Articoli

cosenza-panorama

«La città calabrese dove mi consigli di vivere?», lo abbiamo chiesto all’Intelligenza artificiale. Ecco...

Area Urbana
COSENZA - Prima, qualsiasi domanda, la si poneva a Google o ai numerosi motori di ricerca, ed è ancora così per molti. Ma da...

Precari della giustizia, martedì sciopero nazionale: presidi in Calabria e anche a Cosenza

Area Urbana
COSENZA - Martedì 16 settembre sarà una giornata di sciopero nazionale per i lavoratori della giustizia. Dalle 9 alle 11, davanti alle principali prefetture...

In ospedale con meno ansia e più sorrisi, in sala operatoria i piccoli arrivano...

Calabria
CATANZARO - Quando si parla di sanità e piccoli pazienti non è mai facile affrontare i percorsi che li attendono. Ed è per questo...
Pietrafitta celebra San Rocco

Pietrafitta celebra San Rocco con il tradizionale rito della “cuccìa”

Provincia
PIETRAFITTA (CS) – Domani il borgo presilano di Pietrafitta, celebrerà  una delle sue ricorrenze più sentite: la festa di San Rocco, che quest’anno vedrà...
Calab-LAb

Da ‘Foragabbu’ a ‘Chi ste Passannj’: il dialetto diventa moda con Calab-lab, il brand...

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - Prendi le espressioni dei tuoi nonni, quelle del dialetto "rossanese" colorite e identitarie che si ripetevano a casa. Poi,...

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

