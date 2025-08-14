HomeCalabria

Occupava abusivamente spazi della città per il commercio non autorizzato, daspo urbano per una donna

La donna aveva già ricevuto l'ordine di allontanamento da quei luoghi disposto dalla Polizia Municipale che le aveva contestato e sanzionato il commercio abusivo in area pubblica vietata. Data la reiterazione della condotta il questore ha emesso la misura più grave nei suoi confronti

TROPEA (VV) – Occupava abusivamente, nel centro di Tropea, uno spazio destinato al trasporto ed alla circolazione urbana appositamente individuato dal Comune come area sensibile per la libera fruizione dedicato a turisi e residenti. È per questi motivi che il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti ha adottato un provvedimento di daspo urbano nei confronti di una cittadina straniera 36enne. La donna, in precedenza, aveva già ricevuto l’ordine di allontanamento da quei luoghi disposto dalla Polizia Municipale di Tropea, che le aveva contestato e sanzionato il commercio abusivo in area pubblica vietata.

Data la reiterazione della condotta, a seguito di istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, il questore ha ora emesso nei suoi confronti la più grave misura del daspo urbano che le vieta di accedere per 12 mesi alle aree e alle infrastrutture del trasporto pubblico locale di Tropea nonché a tutte le aree specificatamente individuate dal regolamento di Polizia Locale del Comune di Tropea.

