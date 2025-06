Occupano abusivamente un alloggio popolare, denunciati un uomo e una donna

- Advertisement -

MELISSA (KR) – I Carabinieri di Cirò Marina hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, per il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. I due, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbero introdotti illegalmente in un’abitazione popolare nel comune di Melissa, forzando una finestra e danneggiando il portone d’ingresso, per poi stabilirvisi senza alcuna autorizzazione.

L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con il personale dell’ATERP Calabria (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica), ente regionale responsabile della gestione degli alloggi popolari. Durante il controllo, i militari e i tecnici dell’ATERP hanno potuto verificare la situazione di illiceità e procedere alla contestazione formale del reato.

Particolarmente rilevante è il fatto che agli indagati sia stato contestato un reato di recente introduzione nel codice penale, che prevede pene particolarmente severe: la reclusione da 2 a 7 anni per chi, anche con violenza o minaccia, occupa senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui. L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare se vi siano stati precedenti episodi analoghi nella zona.