Occhiuto in vantaggio su Tridico nei sondaggi, Orrico: «Istituto di ricerca a busta paga della Regione»

«Deve essere certo una fortuita coincidenza ma è utile, anzi, necessario che i calabresi conoscano anche queste dinamiche», dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle

COSENZA – “C’è un nuovo sondaggio in vista delle prossime elezioni regionali che dà in vantaggio Occhiuto realizzato da un istituto di ricerca di mercato il quale, combinazione, quest’anno, ha ricevuto dalla Regione Calabria, governata sempre da Occhiuto, un incarico per circa 72 mila euro”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

“Infatti – dice Orrico -, dopo il caso della Emg/Masia, che aveva dato Occhiuto in vantaggio facendo rivelazioni quando non c’era ancora un competitor, dopo essere stata in precedenza a busta paga all’ente regionale, anche la Swg è stata ingaggiata dalla Regione per servizi di ricerche di mercato su altri temi.

Deve essere certo – prosegue l’esponente pentastellata – una fortuita coincidenza ma è utile, anzi, necessario che i calabresi conoscano anche queste dinamiche, ovvero di come vengano impiegati i loro soldi e che utilizzo sottile ne possa essere fatto. In una sola parola, verrebbe da dire strumentale. L’impressione – conclude Anna Laura Orrico – è che Roberto Occhiuto, bontà sua, dal decimo piano con vista della Cittadella regionale stia amabilmente conducendo la sua campagna elettorale con i nostri denari”.

