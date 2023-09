Occhiuto: «Vinceremo ancora perché governando stiamo dimostrando di meritare la vittoria»

COSENZA – “Siamo il governo più riformatore che la Calabria abbia mai avuto. Stiamo ricostruendo la Regione dalle fondamenta. Abbiamo fatto la riforma dei consorzi di bonifica, la riforma dell’idrico e dei rifiuti, la riforma della Protezione Civile, la riforma del lavoro, la riforma della depurazione, stiamo riformando la sanità, e stiamo facendo tante, tantissime altre cose”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, intervenendo all‘iniziativa promossa a Rende da Fratelli d’Italia sul tema “L’Italia vincente, un anno di risultati”.

”Sto governando, facendo l’amministratore e non il dirigente politico: sono qui per risolvere i problemi, non per occuparmi di nomine o di poltrone. Prima Fausto Orsomarso e Wanda Ferro hanno detto: ‘governeremo con Occhiuto per 10 anni’. Li ringrazio di cuore, non so se avrò la forza di ricandidarmi tra tre anni, perché fare il governatore in una terra come la nostra è un mestiere davvero duro. Ma posso fare una promessa: consegnerò al centrodestra calabrese una Regione che può essere governata per due volte di seguito dalla stessa coalizione, cosa mai accaduta in Calabria”.