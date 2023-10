Occhiuto: «sto convincendo la Rai ad ospitare il capodanno a Crotone» – VIDEO

CATANZARO – “Sto convincendo la Rai ad ospitare il capodannno 2024 a Crotone”. L’annuncio arriva dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto attraverso una storia postata sulla sua pagina instagram ieri sera.

“Ho aperto una cosa – spiega Occhiuto nel video instagram – che mi hanno mandato, è la mia parodia sulla pagina facebook di satira “Pipareddru’s Journal” di Crotone, un genio assoluto. Giustamente dice che Crotone, io lo traduco, è marginale in Italia e in Europa. Io voglio dire che sto lavorando tanto per Crotone, ho messo anche il volo Crotone-Roma. E vi do una notizia, sto convincendo la Rai a fare il capodanno a Crotone. Spero di riuscirci, hanno fatto dei sopralluoghi e hanno individuato due siti potenzialmente idonei, uno è piazza Pitagora e l’altro lo stadio. È stata dura perché non volevano farlo a Crotone e non è ancora detto che riesca a convincerli, però siamo a buon punto.

Parlerò col sindaco – conclude Occhiuto – nei prossimi giorni perché è utile che anche il comune sia coinvolto per dimostrare a tutti, anche a Pipareddru’s, che Crotone non è “muru e muru cu’ spitali” o comunque merita di essere conosciuta per le straordinarie bellezze che ha e non solo per i suoi problemi”.