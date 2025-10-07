Roberto Occhiuto ritorna in Cittadella
Occhiuto ritorna alla Cittadella: «Riparto dalla fine del commissariamento della sanità»

Il governatore dopo essere stato rieletto è di nuovo nel suo ufficio al decimo piano della sede della Regione Calabria da dove ha parlato dei prossimi impegni in agenda

CATANZARO – Roberto Occhiuto, dopo i festeggiamenti di ieri post vittoria elettorale, ritorna alla Cittadella, nel suo ufficio al decimo piano della sede della Regione Calabria da dove ha parlato dei prossimi impegni. Il primo è quello dell’uscita dal regime di commissariamento. “Si riparte dalla riscossione della promessa che Giorgia Meloni ha fatto il 30 settembre” ha detto il riconfermato governatore.

Spero già domani di poter essere al Mef. Sto preparando tutti gli atti – ha spiegato – e andrò a riscuotere questa promessa per liberarmi e liberare la Calabria da questa camicia di forza e poter fare la riforma del sistema sanitario che occorre alla nostra regione”.

“Ho sentito ieri sera Giorgia Meloni, era molto contenta del risultato ottenuto in Calabria – ha aggiunto Occhiuto – Come avete visto ho rapporti straordinari di amicizia con i vertici di Fdi e della Lega, non abbiamo mai litigato prima non litigheremo certo per la giunta”. Giunta che, secondo quanto riferito da Occhiuto, non sarà interamente politica. “Ci sarà forse anche qualche tecnico ma ci rifletterò in questi giorni” ha detto il presidente della Calabria.

“Quello di Forza Italia – ha detto commentando i risultati del voto – era un dato ampiamente previsto. Fratelli d’Italia cresce rispetto alle elezioni del 2021, la Lega ha ottenuto un risultato credo triplo rispetto a quello conseguito nelle Marche. Persino Noi Moderati ha superato il 4% e sarà rappresentato in Consiglio regionale. Credo che tutti i partiti della coalizione possano ritenersi soddisfatti. La giunta la faremo collegialmente”.

