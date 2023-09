Migranti, Occhiuto: «sbagliato atteggiamento di chi chiede solidarietà all’Ue e poi non la offre sul proprio territorio»

COSENZA – “Anche sul tema dell’immigrazione credo che Giorgia Meloni stia dimostrando una capacità che i governi del passato non hanno avuto. A livello internazionale sta svolgendo un’azione con grande fermezza e determinazione per ricordare alla comunità europea che il problema dell’emigrazione non è una questione solo italiana. Anche noi in Calabria stiamo dando una mano al governo. Io sono orgoglioso di governare una regione che su questo tema si è sempre dimostrata molto solidale e responsabile. Giudico sbagliato l’atteggiamento di chi chiede responsabilità all’Ue e poi, invece, dimentica che questa responsabilità, questa solidarietà che si chiede all’Europa deve essere in primo luogo offerta dai diversi territori”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine dell‘iniziativa promossa a Rende da Fratelli d’Italia sul tema “L’Italia vincente, un anno di risultati”.

”Abbiamo la ‘ndrangheta, è vero, e ci fa schifo, ma questo cancro non può diventare un alibi per un fare niente. Spesso la ‘ndrangheta è l’alibi degli incapaci. Sono orgoglioso perché stiamo rendendo trasparente l’azione del governo regionale, per contrastare ogni infiltrazione di poteri criminali che hanno ucciso per tanti anni il futuro della Calabria”.

“In questi due anni stiamo dimostrando che la Calabria è una Regione che può essere governata, e stiamo raccontando in modo diverso il nostro territorio a livello nazionale. Siamo una Regione con tanti problemi, ne siamo consapevoli, ma alla comunità nazionale dobbiamo mostrare le nostre eccellenze, le nostra grandi opportunità. E lo stiamo facendo dialogando sempre in modo positivo con i governi che ci sono stati in questi due anni, facendoci rispettare, senza andare – come accadeva fino a qualche anno fa – a pietire con il cappello in mano”.