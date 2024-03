Occhiuto nella nuova sala operativa 118: «Stiamo riformando un sistema sanitario in macerie»

CATANZARO – Roberto Occhiuto ha visitato ieri sera la nuova sala operativa delle emergenze-urgenze del 118 che ha sede nella Cittadella regionale. “Ho voluto fare un salto qui per sincerarmi della qualità del lavoro che è stato fatto. La sanità in Italia è un disastro, in Calabria ancor di più. Quando mi sono insediato le centrali del 118 non erano neanche collegate ad internet e oggi finalmente ci sono e sono dotate di tutte le tecnologie necessarie per assistere i pazienti che chiamano un’ambulanza”.

Il presidente della Regione, attraverso un video pubblicato su Facebook, fa un giro nella struttura e spiega: “Abbiamo acquistato nuove ambulanze e le abbiamo distribuite alle aziende sanitarie. Tre mesi fa abbiamo inaugurato a Catanzaro la sala del numero unico di emergenza, 112. Stiamo riformando un sistema sanitario che era in macerie. Oggi finalmente ci sono attrezzature all’avanguardia, per una regione che merita una sanità civile con le attrezzature che ci sono in tutte le regioni. Non dovrebbe essere una cosa speciale ma dovrebbe essere normale. Ora gli operatori che hanno sul loro terminale la dislocazione delle ambulanze sul loro territorio e quando qualcuno chiama, possono mandare il mezzo più vicino affinché si risparmi tempo. C’è il medico in servizio che aiuta e consiglia gli operatori se, ad esempio, devono mandare un’ambulanza per un codice rosso o giallo. Sono cose assolutamente normali in una regione però che ha avuto una sanità sempre anormale”.