HomeCalabria

Occhiuto: «Ma quale reddito, è solo una grande sola! Non venite qui a prendere in giro i calabresi»

In un video sui social Roberto Occhiuto bolla come una "baggianata" la proposta di Pasquale Tridico, candidato del campo largo di centrosinistra, di introdurre un reddito di dignità «si può fare campagna elettorale speculando sul bisogno, sulla sofferenza e sulla disperazione di chi non ha un lavoro?»

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – «Ma quale reddito… Non venite qui a prendere in giro i calabresi. Non si può speculare sulla sofferenza delle persone». Così in un video sui social Roberto Occhiuto bolla come una “grande sola” la proposta dell’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, candidato del campo largo di centrosinistra, di introdurre un reddito di dignità.

«Ma si può fare campagna elettorale in questo modo? – si domanda Occhiuto – si può fare campagna elettorale prendendo in giro i ragazzi e giovani speculando sul bisogno, sulla sofferenza e sulla disperazione di chi non ha un lavoro? Questi – spiega ancora Occhiuti riferendosi alla coalizione avversaria – in 10 giorni hanno cambiato versione 3 volte: hanno cominciato dicendo “faremo il reddito di cittadinanza”. Poi qualcuno gli ha detto “guarda che il reddito di cittadinanza non si può fare a livello regionale”. Allora hanno cambiato versione annunciando “faremo il reddito di dignità”. E ancora una volta qualcuno gli ha detto “non si può fare nemmeno il reddito di dignità a livello regionale”. E quindi giorni in dieci giorni hanno cambiato nuovamente versione proponendo una grandissima sola».

«Molte delle cose che dall’altra parte propongono noi le abbiamo fatte da mesi con misure a sostegno dei giovani e delle partite iva, con sgravi fiscali alle aziende che assumono i giovani, con un contributo del 50% sul costo del lavoro, bandi con misure a favore dei precari. Bastano queste cose? Certo che non bastano, perchè c‘è moltissimo ancora da fare in Calabria per creare lavoro, perchè manca tantissimo lavoro, ma non bisogna credere alle baggianate che loro dicono. Perchè quello che dicono è solo una grade sola».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Farmaci

Ospedale di Corigliano-Rossano: la direzione «nessuna carenza di farmaci al Pronto Soccorso»

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - La Direzione Sanitaria di Presidio dello Spoke di Corigliano Rossano è intervenuta per fare chiarezza a seguito della pubblicazione...
Giuseppe Conte

Regionali: Scutellà, Tavernise, Buffone…. ecco i candidati del Movimento 5 Stelle in Calabria –...

Calabria
COSENZA - Con una nota sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, firmata da Giuseppe Conte, sono state pubblicate le candidature (QUI IL PDF...
Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo

“Benvenuti a Rende”: il progetto di accoglienza urbana e identità per valorizzare la città

Area Urbana
RENDE - Si chiama "Benvenuti a Rende" ed è un progetto con una strategia di marketing territoriale e e place branding finalizzato a rafforzare...
Personale-Anas

Fuga di gas: chiusa temporaneamente la Statale 106 Jonica nel comune di Montebello

Calabria
MONTEBELLO JONICO (RC) - A causa di una fuga di gas è stata chiusa temporaneamente, ed in via precauzionale, la Strada Statale 106 "Jonica"...
auto della polizia_03

Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare per una 40enne

Calabria
CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37164Area Urbana22311Provincia19814Italia8013Sport3858Tirreno2922Università1454
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Farmaci
Ionio

Ospedale di Corigliano-Rossano: la direzione «nessuna carenza di farmaci al Pronto...

CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - La Direzione Sanitaria di Presidio dello Spoke di Corigliano Rossano è intervenuta per fare chiarezza a seguito della pubblicazione...
Giuseppe Conte
Calabria

Regionali: Scutellà, Tavernise, Buffone…. ecco i candidati del Movimento 5 Stelle...

COSENZA - Con una nota sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, firmata da Giuseppe Conte, sono state pubblicate le candidature (QUI IL PDF...
Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo
Area Urbana

“Benvenuti a Rende”: il progetto di accoglienza urbana e identità per...

RENDE - Si chiama "Benvenuti a Rende" ed è un progetto con una strategia di marketing territoriale e e place branding finalizzato a rafforzare...
Personale-Anas
Calabria

Fuga di gas: chiusa temporaneamente la Statale 106 Jonica nel comune...

MONTEBELLO JONICO (RC) - A causa di una fuga di gas è stata chiusa temporaneamente, ed in via precauzionale, la Strada Statale 106 "Jonica"...
auto della polizia_03
Calabria

Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare...

CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di...
Asili nido
Area Urbana

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di...

COSENZA - Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA