Occhiuto, la replica al Pd: «ho ereditato una Regione non governata negli ultimi decenni»

CATANZARO – “Devo dire che ho ereditato una Regione che sembra non sia stata governata negli ultimi due decenni,negli ultimi 15 anni. I ritardi che mi preoccupano di più sono quelli accumulati negli anni passati”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a margine di un incontro alla Cittadella regionale, rispondendo ad una domanda sulle critiche avanzate dal capogruppo del Pd Domenico Bevacqua che lamentava ritardi da parte della Giunta regionale e del Governo in materia di Pnrr.

“Domenico Bevacqua – ha aggiunto Occhiuto – fa parte di uno schieramento che negli anni scorsi ha governato la Regione. Stiano tranquilli i colleghi dell’opposizione che il Governo regionale ha dimostrato in questi mesi di lavorare con grande impegno e determinazione e credo che ci sia stata una grande apertura di credito da parte dei governi nazionali, non solo di questo ma anche di quello precedente, nei confronti dell’esecutivo calabrese e, quindi, della Calabria. In passato non mi pare che queste circostanze si siano mai realizzate per cui l’opposizione è giusto che faccia il proprio mestiere; io leggo quello che dicono ma per fortuna non me ne faccio condizionare”.