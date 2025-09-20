HomeCalabria

Occhiuto: «La Calabria non sarà il terreno di rivincita della sinistra contro la Meloni. Il reddito? Fake news»

Occhiuto rilancia la sfida in Calabria e attacca la sinistra: «sognano la rivincita su Meloni, ma si infrangeranno contro i risultati». Boccia il reddito di dignità proposto da Tridico come «fake news» e promette la la fine del commissariamento della sanità: «Dimesso per rispetto dei calabresi»

COSENZA – “Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in Calabria come altrove, l’auspicio della sinistra di avere la propria rivincita su Meloni con le Regionali si infrangerà contro i risultati“. È quanto afferma, in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia ed ex governatore della Calabria ricandidato alla guida della Regione

“Non ho timori. Anzi, ho la netta sensazione che quel campo largo nelle urne si restringerà di molto“, aggiunge. Gli viene chiesto se non ha timore neppure della loro proposta di un reddito di dignità regionale. “È una fake news – spiega -, semplicemente perché non si può fare. Un’iniziativa del genere non si potrebbe finanziare con i fondi europei e non ci sono altri fondi sufficienti per realizzarla. Dunque se un economista, quale Tridico è, dicesse una cosa del genere in un’aula universitaria, dovrebbe poi spiegare come è possibile che sia diventato professore…“.

Che in Calabria la sanità non funzionasse è un dato – prosegue il governatore -, siamo commissariati da quindici anni. Gli ultimi tre commissari prima di me li aveva nominati il governo Conte“. Se rieletto riprenderà il ruolo di commissario? “Non ce ne sarà più bisogno. Ora è tutto certificato, niente più commissari“. È sotto inchiesta ma ha detto fin da subito di essere certo della sua innocenza. “Assolutamente sicuro. Non ho mai avuto condotte neanche lontanamente censurabili“.

Ma allora perché si è dimesso? “Sono stati i calabresi a convincermi che fosse giusto. La burocrazia è una bestia da domare, ho avuto il timore che tutto si fermasse in attesa di giudizio e non potevo permetterlo. Così ho deciso di dimettermi e di ricandidarmi”. Con Tridico ve le date di santa ragione, poi se vi incontrate sono sorrisi e strette di mano. “Siamo persone civili, è normale sia così. Tridico è un avversario politico e non un nemico. Io sto facendo campagna elettorale raccontando principalmente quello che ho fatto. Vado dappertutto. In tutte e cinque le province calabresi”, conclude Occhiuto

