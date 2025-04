Occhiuto invoca i poteri straordinari e accusa: «La sanità andava riformata, troppo tardi»

- Advertisement -

REGGIO – “Certo non si può dire che tutte le cose vadano bene. E tutti i sistemi sanitari regionali sono in difficoltà. Basta guardare le trasmissioni televisive nazionali per rendersi conto che anche in Regioni che erano celebrate per il sistema sanitario eccellente c’è stato un peggioramento, almeno nel percepito dei cittadini. Dico da tempo che forse ci si è accorti troppo tardi in questo paese la sanità andava riformata, ma nelle sue regole, mentre forse il dibattito è stato troppo incentrato solo sulle risorse. E ancora oggi vedo che prevale un dibattito incentrato solo sulle risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto nell’informativa resa in Consiglio regionale che ha avviato il dibattito sulla sanità in Calabria.

“Attenzione: le risorse sono necessarie – ha aggiunto – e anche io auspico che sistema sanitario nazionale sia ancorato al prodotto interno lordo e abbia un finanziamento crescente ogni anno. Però, come ho detto in altre occasioni, secondo me, non è solo una questione di risorse, perché se c’è un motore che non funziona e tu metti più benzina, non è che il motore poi funziona meglio. Probabilmente consuma più benzina”.

Occhiuto ha quindi ricordato il suo intervento in Consiglio regionale sui medici cubani e contro i cosiddetti gettonisti. “Contestai il fatto che in questo paese ci fosse stata una privatizzazione del mercato nelle professioni sanitarie. Un gettonista, all’epoca – ha ricordato Occhiuto – veniva pagato 100-150 euro all’ora. E non era possibile che ci fossero medici che si dimettevano dal pubblico per andare a lavorare nelle cooperative a gettoni. Quante proteste anche la parte degli ordini dei medici e delle associazioni dei medici. Per tutte queste ragioni noi abbiamo nel Paese un sistema sanitario che è percepito poco performante. E’ chiaro che in Calabria è ancora peggio, ma perché partivamo da -1000 rispetto ad altri sistemi sanitari e però, in controtendenza, noi stiamo dimostrando che la Calabria, migliora i Lea, non è più ultima in Italia. Lo confermerà il Ministero della Salute nelle prossime settimane. Rimane un tema, che è quello del Commissariamento per concludere i grandi ospedali. Ho chiesto al Governo di avere i poteri di Protezione civile proprio per realizzare gli ospedali“. Occhiuto ha anticipato che giovedì alle 16 sarà in Prefettura a Vibo Valentia, al tavolo per l’aggiornamento del Piano economico finanziario (Pef), passaggio che per altri ospedali ha richiesto oltre un anno e mezzo”.