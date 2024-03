Occhiuto incontra Stefania Craxi per «rendere la Calabria protagonista nel Mediterraneo»

CATANZARO – “Ho incontrato la presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi. Abbiamo parlato soprattutto dell’area mediterranea, luogo con molte contraddizioni ma anche dalle grandi opportunità”. Lo afferma, in un post su Threads, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “La Calabria – aggiunge Occhiuto – è al centro di questa zona e può avere il ruolo naturale di hub dell’Italia e dell’Europa su questo importante mare”.

Stefania Craxi: “rendere la Calabria protagonista del Mediterraneo”

“Ho incontrato oggi, a Catanzaro, nella Cittadella regionale, Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e presidente della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche marittime d’Europa. Durante il nostro colloquio sono stati passati in rassegna i principali dossier presenti nell’agenda pubblica ed abbiamo rivolto una specifica attenzione alle dinamiche del Mediterraneo, lì dove si concentrano molti degli interessi strategici del nostro Paese”. Così, in una nota, Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della Commisione Affari esteri e difesa di Palazzo Madama.

“In un’area da sempre punto di unione fra popoli e culture, tornata ad essere crocevia dei destini del mondo – aggiunge Craxi – si gioca tanta parte del nostro futuro, non soltanto in termini securitari. Con il presidente Occhiuto abbiamo discusso delle modalità e delle iniziative attraverso le quali è possibile valorizzare il protagonismo della Calabria, che già oggi si pone come baricentro della Regione mediterranea ma che può certamente ancora attingere al serbatoio delle sue enormi potenzialità. È stato un incontro proficuo e ricco di spunti, segnato dall’ambizione di rendere la Calabria protagonista in Italia e nel Mediterraneo”.