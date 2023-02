Occhiuto incontra Cgil-Cisl-Uil: confronto su sviluppo, ambiente, riforme e sanità

CATANZARO – “Ho incontrato questa mattina, presso il mio ufficio alla Cittadella, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. La riunione è servita per fare il punto sulle iniziative della Regione per lo sviluppo economico, per l’ambiente, per le riforme”. Lo ha dichiarato il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto. La Vertenza Calabria è ancora estremamente attuale, e anche con il nuovo governo nazionale vogliamo avere un’interlocuzione chiara e costruttiva in merito a ciò che la nostra Regione si aspetta da Roma.

Giudico positiva la riunione ordierna, durante la quale abbiamo illustrato a Sposato, a Russo e a Biondo le priorità dei prossimi mesi, con i sindacati regionali che hanno avuto modo di avanzare preziosi consigli e proposte intelligenti.

Nella seconda parte dell’incontro – al quale ha partecipato anche Giuseppe Profiti – abbiamo trattato soprattutto il tema della sanità. Dopo la conclusione dell’iter legislativo e dopo il via libera alle linee guida, infatti, Azienda Zero – il grande ente unico regionale che coordinerà il lavoro e le azioni delle Asp e delle Ao, e dunque l’intera sanità calabrese – è pronta a partire. Avere la possibilità di accentrare tante competenze e di mettere ordine nella governance delle Aziende sanitarie e ospedaliere sarà importantissimo per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Anche in questo caso – conclude Occhiuto – il dialogo e il confronto con i sindacati saranno fondamentali per il successo di questa nuova avventura”.