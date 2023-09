Occhiuto in missione a Bruxelles: incontrerà Metsola, Lenarčič e Ferreira

CATANZARO – Agenda fitta di appuntamenti per il governatore Occhiuto che domani, mercoledì 6 settembre, incontrerà la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. Nella giornata di giovedì 7 settembre è invece previsto un summit con la Commissaria europea per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira.

Domani intanto, Occhiuto visiterà anche la sede della Regione Calabria a Bruxelles, recentemente riaperta e adesso pienamente operativa con funzionari in servizio permanente, e incontrerà l’ambasciatore d’Italia presso l’Unione europea, Vincenzo Celeste.

L’agenda della missione prevede importanti riunioni della delegazione calabrese con esponenti della Dg Concorrenza, presso la quale la Regione ha in notifica e prenotifica tre richieste di aiuti:

– la prima relativa al programma Safe per i ristori del caro energia;

– la seconda relativa all’aiuto per l’istituzione di nuove rotte aeree;

– la terza relativa ad un piano di sostegno per migliorare le attività di Sorical a favore del servizio Idrico integrato regionale.

È previsto anche un incontro con i servizi della Dg Agri, per affrontare le questioni relative al miglioramento delle procedure sottese alle erogazioni in agricoltura e per focalizzare l’avvio del nuovo strumento per lo sviluppo rurale, e uno con il direttore generale della Dg Regio, per focalizzare al meglio l’avvio del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 21-27. Uno degli obiettivi politici della missione è quello di rilanciare l’idea della macroregione Mediterranea, sulla quale il governatore Occhiuto – in qualità di presidente della Commissione Intermediterranea della CRPM – sarà tenuto a relazionare nell’Assise dell’organismo prevista a Marsiglia per il prossimo 22 settembre.