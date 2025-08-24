HomeCalabria

“Occhiuto: in 4 anni più risultati che in 40”. Forza Italia rilancia la sfida in Calabria

E' quanto si legge sul profilo X di Forza Italia che ha postato una foto del governatore uscente, che è anche vicesegretario del partito, in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
ROMA – “Negli ultimi 4 anni con il presidente Roberto Occhiuto la Calabria ha fatto di più di quanto era stato fatto nei 40 anni precedenti. Dopo anni di immobilismo della sinistra, grazie al nostro buongoverno la Regione è tornata a crescere”. E’ quanto si legge sul profilo X di Forza Italia che ha postato una foto del governatore uscente, che è anche vicesegretario del partito, che lo stesso Occhiuto ha usato ieri per lanciare il suo primo manifesto elettorale in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre. FI ha aggiunto: “Per questo alle prossime elezioni regionali ci presenteremo a testa alta, sostenendo il presidente Occhiuto. Avanti, Roberto!”
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Dalla Turchia alla Calabria, nuovo sbarco di migranti: 65 persone salvate in mare

Calabria
ROCCELLA IONICA (RC) - Continuano gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica. Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14,...

Fuga sventata: bloccato il detenuto che giorni fa telefonò alla polizia dalla sua cella

Calabria
CATANZARO - Ancora disordini nella notte di ieri nel carcere di Catanzaro causati da un detenuto psichiatrico. L’uomo, che pochi giorni fa aveva contattato...

A2, incidente tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza: code e traffico in tilt

Provincia
COSENZA  - Lungo l'autostrada A2 "Del Mediterraneo", a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Rogliano e di Cosenza, si registrano code...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico

«Grande capacità e rettitudine»: Conte lancia Tridico alla guida della Calabria

Calabria
ROMA - "Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica. È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali...
Epeo-a-Sibari

Quando Epeo, il creatore del Cavallo di Troia, approdò a Sibari: la leggenda della...

Ionio
COSENZA - Si racconta che Epeo, l’abile costruttore del celebre Cavallo di Troia, una volta terminata l’impresa che cambiò per sempre il destino di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37093Area Urbana22274Provincia19780Italia8002Sport3849Tirreno2907Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Dalla Turchia alla Calabria, nuovo sbarco di migranti: 65 persone salvate...

ROCCELLA IONICA (RC) - Continuano gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica. Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14,...
Calabria

Fuga sventata: bloccato il detenuto che giorni fa telefonò alla polizia...

CATANZARO - Ancora disordini nella notte di ieri nel carcere di Catanzaro causati da un detenuto psichiatrico. L’uomo, che pochi giorni fa aveva contattato...
Provincia

A2, incidente tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza: code e...

COSENZA  - Lungo l'autostrada A2 "Del Mediterraneo", a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Rogliano e di Cosenza, si registrano code...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico
Calabria

«Grande capacità e rettitudine»: Conte lancia Tridico alla guida della Calabria

ROMA - "Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica. È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali...
Epeo-a-Sibari
Ionio

Quando Epeo, il creatore del Cavallo di Troia, approdò a Sibari:...

COSENZA - Si racconta che Epeo, l’abile costruttore del celebre Cavallo di Troia, una volta terminata l’impresa che cambiò per sempre il destino di...
Filippo Verterame
Calabria

Rissa a Le Cannella: 5 in carcere per l’accoltellamento mortale del...

CROTONE - Il gip del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico delle cinque persone arrestate dai...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA