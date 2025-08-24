“Occhiuto: in 4 anni più risultati che in 40”. Forza Italia rilancia la sfida in Calabria

ROMA – “Negli ultimi 4 anni con il presidente Roberto Occhiuto la Calabria ha fatto di più di quanto era stato fatto nei 40 anni precedenti. Dopo anni di immobilismo della sinistra, grazie al nostro buongoverno la Regione è tornata a crescere”. E’ quanto si legge sul profilo X di Forza Italia che ha postato una foto del governatore uscente, che è anche vicesegretario del partito, che lo stesso Occhiuto ha usato ieri per lanciare il suo primo manifesto elettorale in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre. FI ha aggiunto: “Per questo alle prossime elezioni regionali ci presenteremo a testa alta, sostenendo il presidente Occhiuto. Avanti, Roberto!”

