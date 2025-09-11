HomeCalabria

Occhiuto e Tridico: stretta di mano e sorrisi tra i due avversari alle prossime Regionali

Stretta di mano, sorrisi e fair play tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria durante l’evento su Corso Mazzini a Catanzaro

CATANZARO – Un incontro cordiale, tra sorrisi e una stretta di mano, ha segnato l’incontro tra i due principali sfidanti alle prossime elezioni regionali calabresi: il presidente uscente Roberto Occhiuto, ricandidato per il centrodestra, e Pasquale Tridico, volto del campo progressista. L’occasione è stata la “Cena straordinaria”, un evento di beneficenza che ha trasformato Corso Mazzini a Catanzaro in un ristorante a cielo aperto, con una tavolata lunga 400 metri e oltre mille partecipanti.

Nel cuore del centro storico catanzarese, tra i piatti serviti e l’atmosfera conviviale, Occhiuto e Tridico si sono salutati con cordialità, scambiandosi un sorriso e un “in bocca al lupo” in vista delle consultazioni in programma il 5 e 6 ottobre. Un gesto di fair play politico che, pur nella competizione, ha lanciato un messaggio di rispetto reciproco.

A fare gli onori di casa anche numerosi esponenti istituzionali e politici calabresi. Tra gli altri, erano presenti il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, leader di Fratelli d’Italia in Calabria, Filippo Pietropaolo, vicepresidente uscente della Giunta regionale, e la sottosegretaria Matilde Siracusano, compagna di Occhiuto, che ha salutato a sua volta Tridico. I due candidati si sono poi accomodati a pochi metri di distanza, in un clima disteso ma consapevole della posta in gioco.

