Occhiuto: “Dopo anni la Calabria corre, 27 nuovi treni già in servizio, altri 10 entro il 2026”

"Continuate a mandarmi foto e video: insieme raccontiamo la Calabria che non si ferma", scrive sui social il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto.

CATANZARO – “In questi giorni mi state inviando tantissimi scatti e video dai nuovi treni che, dopo anni di parole e annunci, noi siamo riusciti a mettere sui binari della Calabria. E non finisce qui: oltre ai 27 treni già in servizio nel 2025, dal 2026 ne arriveranno altri 10. In totale saranno 37: un salto enorme per una regione che troppo a lungo ha viaggiato tra littorine e ritardi. Continuate a mandarmi foto e video: insieme raccontiamo la Calabria che non si ferma”. Lo scrive sui social il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto.

teschio-umano

Teschio e ossa umane trovati nel sottotetto di un antico edificio nel Cosentino

Provincia
LAGO (CS) - Resti umani utilizzati a scopo di studio nel secolo scorso da un medico del posto. È questa per la procura della...
incendio-carcere-paola

Paola, paura in carcere. Incendio in cella, nube tossica in tutta la sezione e...

Tirreno
PAOLA (CS) - Ha appiccato un incendio in cella senza che prima fossero avvertiti segnali di una situazione di disagio. Nella serata di ieri,...
Kevin Cannavò

Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin Cannavò

Sport
COSENZA - È l'attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di...
funerali-luigi-di-sarno

“Non si può morire per un panino a Diamante”. Dolore e rabbia ai funerali...

Tirreno
NAPOLI - Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l'uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un...

Mormanno, nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco. Pappaterra: «Puntiamo a renderlo...

Provincia
MORMANNO (CS) - Era stato annuciato ed oggi è realtà. A Mormanno, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è nato ufficialmente il presidio...

